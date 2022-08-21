ЗСУ ліквідували на Одещині міну (відео)

Міна дрейфувала біля берів Одещини

Спецпідрозділ Військово-морських сил ліквідував на Одещині міну. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

«На Одещині силами оборони України було виявлено чергову морську дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України», –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників.

Як повідомлялося, триває 179-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Слов’янському напрямку, на Донецькому напрямку ворог намагається продовжити наступальні дії.