Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Румунії знешкодили дрейфуючу морську міну

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 03:44 glavcom.ua
У Румунії знешкодили дрейфуючу морську міну
Румунські військові знешкодили міну в Чорному морі

Знешкоджена в неділю міна – це друга морська міна, яку румунські військові деактивували на початку російського вторгнення в Україну

Румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега. Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що знешкоджена в неділю міна – це друга морська міна, яку румунські військові деактивували на початку російського вторгнення в Україну.

Повідомляється, що вибухонебезпечний предмет дрейфував приблизно в двох морських милях від румунського берега.

Нагадаємо, що нещодавно в курортному селищі Коблево Миколаївської області на міні підірвалися дві людини.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У Румунії знешкодили дрейфуючу морську міну
У Румунії знешкодили дрейфуючу морську міну
У Болгарії вибухнув склад компанії, яка постачає боєприпаси Україні
У Болгарії вибухнув склад компанії, яка постачає боєприпаси Україні
Байдужість перехожих в Італії призвела до смерті мігранта: подробиці
Байдужість перехожих в Італії призвела до смерті мігранта: подробиці
В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи
В Іспанії – друга смерть від мавпячої віспи
У Москві пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)
У Москві пролунав сигнал повітряної тривоги (відео)
У Європі зафіксована перша смерть від мавпячої віспи
У Європі зафіксована перша смерть від мавпячої віспи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8346
Путіну вигідно зупинити війну, іншого виходу нема, – колишній спічрайтер диктатора
8146
Путін створює ще одну війну посеред Європи? Президент Сербії зробив заяву
8011
Миколаїв пережив найсильніший обстріл за час війни: є загиблі
7622
Після ударів ЗСУ рашисти відводять особовий склад із кількох селищ
7553
В Україні може запрацювати аеропорт: в яку область доведеться їхати
6368
У більшості областей повітряна тривога: загроза ракетного удару з Чорного моря

Новини

Конгрес США представив законопроєкт про визнання РФ спонсором тероризму
Сьогодні, 01:43
Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову
Сьогодні, 01:24
Військові за добу знищили два склади зброї та чотири бази росіян
Вчора, 23:45
У Росії немає шансів перемогти у цій війні: звернення Зеленського (відео)
Вчора, 21:59
Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку
Вчора, 21:39
Під Святогірськом точаться бої, у Лаврі залишаються 450 осіб
Вчора, 02:34

Прес-релізи

Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
29 липня, 19:01
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту