У Румунії знешкодили дрейфуючу морську міну

Знешкоджена в неділю міна – це друга морська міна, яку румунські військові деактивували на початку російського вторгнення в Україну

Румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега. Про це повідомляє Reuters.



У Міністерстві оборони Румунії заявили, що знешкоджена в неділю міна – це друга морська міна, яку румунські військові деактивували на початку російського вторгнення в Україну.

Повідомляється, що вибухонебезпечний предмет дрейфував приблизно в двох морських милях від румунського берега.

Нагадаємо, що нещодавно в курортному селищі Коблево Миколаївської області на міні підірвалися дві людини.