У Дагестані силовики жорстоко розігнали невдоволених будівництвом водопроводу селян
Силовики розігнали протестувальників кийками, є постраждалі
Чверть населення села вийшло на мітинг біля місця проведення будівельних робіт
Жителі села Меусіша в Дагестані вийшли на масову акцію протесту проти будівництва водопроводу.
Про це повідомляє видання «Кавказький вузол».
Глава села Мусабеков Мусабеков розповів, що близько 400 осіб - чверть населення Меусіша - влаштували мітинг біля місця проведення будівельних робіт. Силовики розігнали протестувальників кийками.
На відеозаписі видно, що в результаті дій правоохоронних органів постраждали кілька людей, в тому числі жінки.
За даними видання, протести в селі тривають з початку жовтня. Місцеві жителі виступають проти проведення водопроводу в сусідній населений пункт Уркарах. Вони побоюються, що будівництво відріже їм доступ до 150 гектарів лісу, пасовищ і полів для сінокосу.
За словами селян, проєкт робіт повинен бути погоджений на загальному сході, однак цього не сталося.