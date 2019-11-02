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    У світі

    У Дагестані силовики жорстоко розігнали невдоволених будівництвом водопроводу селян

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    <p>Силовики розігнали протестувальників кийками, є постраждалі</p> - У Дагестані силовики жорстоко розігнали невдоволених будівництвом водопроводу селян

    Силовики розігнали протестувальників кийками, є постраждалі

    Скріншот з відео

    Чверть населення села вийшло на мітинг біля місця проведення будівельних робіт

    Жителі села Меусіша в Дагестані вийшли на масову акцію протесту проти будівництва водопроводу.

    Про це повідомляє видання «Кавказький вузол».

    Глава села Мусабеков Мусабеков розповів, що близько 400 осіб - чверть населення Меусіша - влаштували мітинг біля місця проведення будівельних робіт. Силовики розігнали протестувальників кийками.

    На відеозаписі видно, що в результаті дій правоохоронних органів постраждали кілька людей, в тому числі жінки.

    За даними видання, протести в селі тривають з початку жовтня. Місцеві жителі виступають проти проведення водопроводу в сусідній населений пункт Уркарах. Вони побоюються, що будівництво відріже їм доступ до 150 гектарів лісу, пасовищ і полів для сінокосу.

    За словами селян, проєкт робіт повинен бути погоджений на загальному сході, однак цього не сталося.

    Росія акція будівництво протест поліція село водопостачання населення
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