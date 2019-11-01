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    Посольство Ізраїлю в Україні відновлює роботу після протесту

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    Посольство Ізраїлю в Україні відновлює роботу після протесту

    У посольстві заявили, що «боротьба ще не закінчилась, вона лише тимчасово призупинена за рішенням суду»

    Посольство Ізраїлю в Україні 1 листопада відновить свою роботу.

    Про говориться на сторінці посольства Ізраїлю в Україні у Facebook.

    «1 листопада ми відновимо роботу посольства на постійній основі», - заявили у відомстві.

    Водночас зауважується, що «боротьба ще не закінчилась, вона лише тимчасово призупинена за рішенням суду».

    Як відомо, 30 жовтня Ізраїль оголосив про закриття всіх своїх посольств і представництв по всьому світу.

    В посольстві Ізраїлю в Україні заявили, що дипломатична місія буде закрита «через рішення міністерства фінансів Ізраїлю порушити домовленості, які були узгоджені та підписані генеральним директором міністерства фінансів 21 липня 2019 року, та застосувати однобічну процедуру, яка змінює протокол, який був у протягом кількох десятиліть».

    Ізраїль протест посольство Україна
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