Активісти пікетували канал 112 з вимогою до Медведчука «замовкнути»



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Фото: 112

Ефект Шарія: після виступу скандального блогера, націоналісти прийшли пікетувати 112 канал

У п'ятницю, 25 жовтня, активісти націоналістичних громадських організацій пікетували редакцію інформаційного телеканалу «112 Україна». Заявлена мета акції - змусити владу нарешті вжити заходів щодо припинення мовлення телеканалу, який «транслює проросійську пропаганду». За однією з версій - причиною став виступ скандального блогера Анатолія Шарія в ефірі телеканалу напередодні. Заклики приєднатися до акції почали поширюватися в проукраїнських групах в соціальних мережах за день до акції.

У протесті взяли участь близько ста п’ятидесяти осіб. Вони тримали плакати «Ні ретрансляції ворожої російської пропаганди на українських каналах», «Російська пропаганда - це кулі, вони вбивають!", «Телебачення без відступників і ворогів України».

Телеканал «112 Україна» входить в холдинг «Новини», що формально належить бізнесменові, нардепу від партії «Опозиційна платформа за життя» Тарасу Козаку. Реальний контроль на медіаресурсом приписують голові політради цієї партії, нардепу Віктору Медведчуку.

Дмитро Павличенко, голова правління ГО «Захист звичайних людей», один з організаторів акції протесту пояснив, що «112 Україна», прикриваючись «свободою слова» транслює відкриту антиукраїнську пропаганду і влада вже кілька місяців закриває на це очі.

«Якщо ми говоримо про свободу слова, вона повинна бути саме нею, а не рупором іноземних країн, які перешкоджають у розвитку самостійної держави Україна. Ви знаєте, що інформація спотворюється, перекручується та доноситься упереджено, - сказав він.- Наша мета, щоб всі канали, які знаходяться в інформаційному просторі, були українськими каналами».

Він також зазначив, що акція є безстроковою і спрямованою не тільки проти «112 Україна», а й усіх проросійських телеканалів.

Голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя», народний депутат Віктор Медведчук вважає, що мітинг під телеканалом «112 Україна», організатором якого була заявлена одна з праворадикальних організацій, - «це один з елементів влади, яка, на жаль, вдається до подібних ганебних методів». Він також переконаний, що мітинг – це ланки одного ланцюга з кампанією щодо позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne.

Нагадаємо, що холдинг «Новини» Тараса Козака об'єднує телеканал «112 Україна», NewsOne, і ZIK.

Згідно з моніторингом, проведеним виданням «Детектор медіа» на телеканалах холдингу «Новини» - «112», NewsOne і ZIK найчастіше поширюються меседжі, співзвучні з російською пропагандою, фіксуються порушення журналістських стандартів, просування інтересів Кремля і «опозиційної платформи», виправдання російської агресії.

26 вересня Національний рада з питань телебачення відмовила у продовженні ліцензії на цифрове ефірне мовлення регіональним телеканалам, які ретранслювали «112.Украіна». Сам канал 112 продовжує мовлення через супутник, в кабельних мережах і протокол IPTV.