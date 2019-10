У столиці Каталонії вийшли на марш противники незалежності від Іспанії

Акція відбулася наступного дня після протестів каталонських сепаратистів

У Барселоні в неділю тисячі людей вийшли на марш за єдність з Іспанією і припинення тривалих протестів, які вибухнули після засудження каталонських сепаратистських лідерів.

Про це повідомляє la Vanguardia.

Акцію організувала каталонська організація громадянського суспільства Societat Civil Catalana, яка виступає проти відокремлення Каталонії від Іспанії та за сприяння зміцненню відносин між Каталонією та рештою Іспанії.

Організатори заявили, що хочуть мінімізувати політичний вплив на демонстрації, але запросили кількох провідних політиків, зокрема, від партії «Громадяни» та Народної партії.

Представники ультраправої партії Vox також заявили, що візьмуть участь у марші.

У суботу в Барселоні сотні тисяч людей вийшли на маніфестацію на підтримку засуджених в Іспанії лідерів каталонського руху за незалежність. За даними місцевої поліції, в акції взяло участь близько 350 тисяч учасників.

Надвечір протести у Барселоні закінчилися сутичками групи демонстрантів з поліцією. Шестеро людей були госпіталізовані, постраждали 26 правоохоронців.

Spain: #Barcelona protests out of control ...



'street battles everywhere'pic.twitter.com/I1KQosWIVk