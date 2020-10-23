У Данії посилили карантин



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У Данії посилили карантин

У наступні чотири тижні дозволено збиратися в групи не більше десяти осіб

Уряд Данії ухвалив рішення посилити карантин на території країни. Обмеження діятимуть до 2 січня 2021 року.

Про це повідомляє NRK.

«Якщо ми дозволимо вірусу розвиватися дуже швидко, ми ризикуємо втратити контроль. Тому сьогодні ми хочемо ввести нові обмеження», – заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредерікс.

Передумови для введення нових обмежень став антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За минулу добу в Данії підтвердили вірус у 859 осіб.

З понеділка, 26 жовтня в країні буде заборонена робота барів і ресторанів, продаж алкоголю з 22:00.

У наступні чотири тижні дозволено збиратися в групи не більше десяти осіб.

Також по мірі можливості жителі Данії повинні працювати з дому.

Також з середи, 29 жовтня, в країні вводиться обов'язковий масковий режим в приміщеннях.

Раніше повідомлялося, що у Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19.

Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин.