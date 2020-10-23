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    Австрія заборонила екрани для захисту обличчя від коронавірусу

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    Людям дадуть час підготуватися до заборони. Будуть винятки з правила для тих, хто не може носити щільні маски за станом здоров'я - Австрія заборонила екрани для захисту обличчя від коронавірусу
    Людям дадуть час підготуватися до заборони. Будуть винятки з правила для тих, хто не може носити щільні маски за станом здоров'я

    Екрани не забезпечують достатнього захисту і люди повинні носити щільно прилеглі маски.

    Уряд Австрії заборонила з 23 жовтня екрани для обличчя, що часто використовуються персоналом в ресторанах і магазинах як захисний засіб від коронавірусу. Про це повідомляє The Local.

    Австрійська влада вважає, що екрани не забезпечують достатнього захисту і люди повинні носити щільно прилеглі маски.

    У проєкті нових правил, які набули чинності в п'ятницю, 23 жовтня, говориться, що в майбутньому екрани більше не будуть вважатися захисними засобами від коронавірусу.

    У пояснювальних примітках говориться: «Передумовами для цього рішення є консолідовані докази того, що екрани для обличчя, зокрема, не мають ефекту інгібування аерозолів в порівнянні з класичними масками».

    Зазначається, що людям дадуть час підготуватися до заборони. Будуть винятки з правила для людей, які не можуть носити щільні маски за станом здоров'я.

    У вересні дослідження, проведене в США, показало, що екрани для обличчя забезпечують найменший захист від інфекції.

    Нагадаємо. японські вчені довели ефективність масок у боротьбі з вірусами.

    Австрія уряд влада коронавірус
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