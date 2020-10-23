  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Священників хочуть залучити до мінських переговорів

    • Розсилка
    Представників релігійних організацій будуть займатися гуманітарними питаннями - Священників хочуть залучити до мінських переговорів
    Представників релігійних організацій будуть займатися гуманітарними питаннями

    Представники церков мають хороший досвід спілкування з людьми, - Резніков

    Священники мають хороший досвід у відновленні довіри, тому їх хочуть залучити до роботи в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві.

    «Ви ж розумієте, що складні переговори мають на увазі, в тому числі складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному – це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів, спілкування з людьми, для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог», – сказав він.

    За його словами, це гарна ідея і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій. За його словами, вони будуть займатися гуманітарними питаннями.

    Також повідомлялося, що батько загиблого розвідника Журавля позивається проти Зеленського через те, що він заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів біля Зайцевого, Донецька область. Такі дії призвели до того, що Ярослав Журавель загинув.

    Донбас міністр релігія президент Олексій Резніков уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies