Священників хочуть залучити до мінських переговорів



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Представників релігійних організацій будуть займатися гуманітарними питаннями

Представники церков мають хороший досвід спілкування з людьми, - Резніков

Священники мають хороший досвід у відновленні довіри, тому їх хочуть залучити до роботи в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив на форумі з безпеки в Києві.

«Ви ж розумієте, що складні переговори мають на увазі, в тому числі складні діалоги. Одне із завдань на порядку денному – це зниження рівня страху в суспільстві та відновлення довіри. Представники церков мають хороший досвід ведення таких переговорів, спілкування з людьми, для того, щоб допомогти налагодити інклюзивний внутрішній діалог», – сказав він.

За його словами, це гарна ідея і поки уряд має позитивну реакцію від представників конфесій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував залучити в ТКГ представників релігійних організацій. За його словами, вони будуть займатися гуманітарними питаннями.

Також повідомлялося, що батько загиблого розвідника Журавля позивається проти Зеленського через те, що він заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів біля Зайцевого, Донецька область. Такі дії призвели до того, що Ярослав Журавель загинув.