У декількох регіонах Франції заборонено пити воду з крану: причина

У кількох комунах Франції запровадили заборону на пиття води з-під крана, адже у ній виявили хімікати, які провокують розвиток раку

У Франції в частині міст запровадили заборону на вживання водопровідної води – у ній знайшли хімікати, які можуть спричинити рак, імунну дисфункцію та репродуктивні проблеми. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Тести води з-під крана показали, що рівень перфтороалкільних з'єднань у чотири рази перевищує рекомендовану межу. Із заяви місцевої влади випливає, що джерелом забруднення стала протипожежна піна, яка використовувалася в аеропорту з 1960-х і була виведена з експлуатації у 2017 році. Ймовірно, протягом цих десятиліть токсичні речовини просочувалися у ґрунт та потрапляли у воду, яка надалі використовувалася жителями.

Лист отримали понад 60 тис. жителів 11 комун, зокрема Сен-Луї. Людям радять пити тільки бутильовану воду, а те, що тече з-під крана, не використовувати навіть для чищення зубів.

Мешканці зазначають, що їм все одно доводиться взаємодіяти з токсичною водою як мінімум при гігієнічних процедурах. Крім того, майже 3000 осіб належать до категорії людей з низьким достатком, а постійні витрати на бутильовану воду ще більше посилюють становище.

За оцінками експертів, ситуація в Сен-Луї може стати початком заборони на використання питної води по всій Європі.

Нагадаємо, з 6 серпня власники будинків у деяких регіонах Франції зобов'язані офіційно декларувати наявність у них великих запасів дощової води. Рішення вжито на тлі суворих заходів щодо захисту ресурсів. Французи, які використовують місткості для збору дощової води понад 500 літрів, будуть зобов'язані декларувати їх у місцевій мерії.

До слова, Єврокомісія закликатиме країни ЄС скоротити до 2030 року обсяг споживання води хоча б на 10% в умовах загрози більш тривалих та масштабних посух на тлі глобальної зміни клімату.

Розроблений Єврокомісією план, як вказується в документі, повинен зробити ЄС більш стійким в умовах можливих криз, коли попит на воду перевищує пропозицію.