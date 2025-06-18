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Нове правило у Франції: власники будинків звітуватимуть про дощову воду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Нове правило у Франції: власники будинків звітуватимуть про дощову воду
Чиновники стверджують, контроль спрямований на більш ефективне керування водними ресурсами
фото із відкритих джерел

У Франції влітку 2025 року набудуть чинності нові, набагато суворіші правила використання дощової води

З 6 серпня власники будинків у деяких регіонах Франції зобов'язані офіційно декларувати наявність у них великих запасів дощової води. Рішення вжито на тлі суворих заходів щодо захисту ресурсів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на dbl-constructions.fr.

Починаючи з 6 серпня 2025 року, власники будинків у Франції, які використовують ємності для збору дощової води місткістю понад 500 літрів, будуть зобов'язані декларувати їх у місцевій мерії.

Цей захід поширюється на деякі регіони Франції, в яких влада спеціально встановила суворіший контроль за водними ресурсами. Рішення є частиною національного плану, спрямованого на зниження ризиків, пов'язаних із зміною клімату. Райони, що страждають від частих посух та повторних повеней, мають пріоритет при застосуванні цих правил. Чиновники стверджують, що цей захід спрямований не на заборону збирання дощової води, а на більш ефективне керування цими ресурсами. Моніторинг цих систем вважається за необхідне в контексті зміни клімату в Європі.

Використання дощової води в домашніх господарствах стало звичайною практикою, особливо в регіонах, які страждають від тривалих періодів посухи. Однак управління цими ресурсами має здійснюватися відповідально, щоб не допустити негативного впливу на спільноти. Місцеві органи влади централізуватимуть інформацію у спеціальних регістрах, щоб мати чіткий облік цих систем.

Нагадаємо, Єврокомісія закликатиме країни ЄС скоротити до 2030 року обсяг споживання води хоча б на 10% в умовах загрози більш тривалих та масштабних посух на тлі глобальної зміни клімату.  Розроблений Єврокомісією план, повинен зробити ЄС більш стійким в умовах можливих криз, коли попит на воду перевищує пропозицію. 

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Теги: Франція влада правила вода дощ

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