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У Франції чоловік намагався влаштувати «весілля» із дев’ятирічною українкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Франції чоловік намагався влаштувати «весілля» із дев’ятирічною українкою
Тематичний парк Діснея орендували для проведення весілля
Прокуратура повідомила, що подія є постановочною – весілля було інсценовано з участю близько сотні людей

Із дівчинкою намагався одружитися 22-річний британець

У паризькому Діснейленді мало відбутися приватне весілля, яке організував іноземець, але коли приїхала наречена, виявилося, що їй усього дев’ять років. Як інформує «Главком», про це пише Le Parisien.

За інформацією прокуратури міста Мьо, чотири людини – імовірний наречений, 22-річний британський громадянин, мати дитини з України, 41 рік, а також двоє громадян Латвії – були затримані. Всі вони проходять у справі щодо шахрайства та відмивання грошей.

Прокуратура повідомила, що подія є постановочною – весілля було інсценовано з участю близько сотні людей, які виконували роль гостей. Медичне обстеження дитини не виявило ознак насильства чи примусу.

«Це не справжнє весілля, а зйомки, – заявив підозрюваний, який назвав себе директором продюсерської компанії. – Ми хотіли зняти фільм».

Свідки, включно з працівниками парку, спочатку були впевнені, що побачать справжню церемонію. «Ми всі були шоковані, коли дізналися, що наречена – дитина», – розповіли вони.

Адміністрація Діснейленду підтвердила, що оренду парку на цей день була скасована, а подано офіційну заяву до правоохоронних органів. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Венеції незабаром має відбутися весілля мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і Лорен Санчес, колишньої тележурналістки. Але десятки активістів протестують проти цього весілля. Вони не хочуть, щоб об'єкт Світової спадщини перетворився на ігровий майданчик для багатих.

Також весілля Авнера Нетаньягу, сина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху скасовано через ескалацію конфлікту з Іраном. 

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Теги: весілля розслідування фільм дитина Франція

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