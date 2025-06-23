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У Франції на музичному фестивалі понад сотню дівчат стали жертвами уколів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Загалом близько 1,5 тис. людей постраждали внаслідок актів насильства під час фестивалю Fête de la Musique
фото: sortiraparis.com

Правоохоронці вважають, що зловмисники могли вводити дівчатам наркотичні речовини та снодійні препарати

Під час щорічного фестивалю вуличної музики у Франції невідомі вкололи шприцами 145 дівчат та дівчат-підлітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Незадовго до святкування, яке проходило по всій країні, у соціальних мережах з'явилися заклики до насильства щодо жінок під час фестивалю. Після заходу понад сотня осіб повідомили до поліції про те, що їх поранили голками. У Парижі зафіксовано 13 випадків, решта ж сталися в інших містах.

«Після уколів жінки скаржилися на нудоту. Загалом близько 1,5 тис. людей постраждали внаслідок актів насильства, що відбулися під час фестивалю Fête de la Musique («Свято музики»). По всій країні було заарештовано 305 осіб», – пише Deutsche Welle.

Деякі жертви звернулися до лікарень для проведення токсикологічного дослідження. МВС припускає, що зловмисники могли вводити дівчатам наркотичні речовини та снодійні препарати, які ґвалтівники використовують для знерухомлення жертви. Офіційної інформації про те, що було у шприцах, не наводиться.

Нагадаємо, у паризькому Діснейленді мало відбутися приватне весілля, яке організував іноземець, але коли приїхала наречена, виявилося, що їй усього дев’ять років. За інформацією прокуратури міста Мьо, чотири людини – імовірний наречений, 22-річний британський громадянин, мати дитини з України, 41 рік, а також двоє громадян Латвії – були затримані. Всі вони проходять у справі щодо шахрайства та відмивання грошей.

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Теги: здоров'я Франція фестиваль жінка свято

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