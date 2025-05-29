Єврокомісія закликає країни ЄС скоротити споживання води на 10%

Країнам ЄС рекомендують до 2030 року скоротити споживання води на 10%

Єврокомісія закликатиме країни ЄС скоротити до 2030 року обсяг споживання води хоча б на 10% в умовах загрози більш тривалих та масштабних посух на тлі глобальної зміни клімату. Відповідний план Брюссель оприлюднить у червні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Видання зазначає, що це перший випадок, коли Єврокомісія вказує норми споживання води і висловлює занепокоєння водними запасами, що скорочуються.

Розроблений Єврокомісією план, як вказується в документі, повинен зробити ЄС більш стійким в умовах можливих криз, коли попит на воду перевищує пропозицію.

Для підтримки інфраструктури водопостачання, за оцінками Єврокомісії, потрібні €23 млрд на рік. Європейський інвестиційний банк підготує програму залучення €15 млрд у вигляді кредитів для фінансування цієї інфраструктури у 2025–2027 роках. Скорочення споживання саме на 10% не буде обов'язковим для країн ЄС, проте Єврокомісія закликає країни поставити власні цілі з урахуванням ситуації на місцях, попереджаючи, що суперечки щодо доступу до водних ресурсів мають «потенційний ризик конфліктів усередині країн та між країнами-членами».

У 2024 році середня температура на Землі перевищила показники доіндустріального рівня на 1,5°C, побивши всі рекорди – почастішали екстремальні погодні явища. За найближчу сотню років температура ризикує зрости ще на 2,7°C.

Нагадаємо, мешканці Великої Британії вимушені будуть змінити ставлення до використання води і менше приймати душ. Влада закликає британців економити воду, приймаючи душ нетривалий час через побоювання обмежень на її використання після посухи в країні.