У Дубаї розбився легкомоторний літак, четверо іноземців загинули



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Літак виконував завдання з калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту

Серед загиблих - троє підданих Великої Британії і один громадянин ПАР

У четвер, 16 травня, в еміраті Дубай розбився легкомоторний літак, в результаті загинули четверо осіб.

Про це йдеться в заяві Управління цивільної авіації Дубаю, пише Reuters.

Серед загиблих - троє підданих Великої Британії і один громадянин ПАР.

Чотиримісний літак DA42, зареєстрований у Великій Британії, розбився на південь від аеропорту Дубаю. Літак виконував завдання з калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту.

Причини аварії поки невідомі, розпочато розслідування.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, приватний гелікоптер впав у річку Гудзон біля причалу на березі Мангеттена.

Раніше на українсько-румунському кордоні впав вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду.