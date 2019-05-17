У Дубаї розбився легкомоторний літак, четверо іноземців загинули
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Літак виконував завдання з калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту
Серед загиблих - троє підданих Великої Британії і один громадянин ПАР
У четвер, 16 травня, в еміраті Дубай розбився легкомоторний літак, в результаті загинули четверо осіб.
Про це йдеться в заяві Управління цивільної авіації Дубаю, пише Reuters.
Серед загиблих - троє підданих Великої Британії і один громадянин ПАР.
Чотиримісний літак DA42, зареєстрований у Великій Британії, розбився на південь від аеропорту Дубаю. Літак виконував завдання з калібрування наземних навігаційних систем в аеропорту.
Причини аварії поки невідомі, розпочато розслідування.
Нагадаємо, у середу, 15 травня, приватний гелікоптер впав у річку Гудзон біля причалу на березі Мангеттена.
Раніше на українсько-румунському кордоні впав вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду.