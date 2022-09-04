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У дворі будинку експрезидента Молдови Додона сталась пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
У дворі будинку експрезидента Молдови Додона сталась пожежа
Додона звинувачують у пасивній корупції
фото: DW

Додон із 30 травня перебуває під домашнім арештом

У Кишиневі в дворі будинку колишнього президента Ігоря Додона сталась пожежа, в результаті якої згоріла тераса. Про це він повідомив 4 вересня у своєму Telegram-каналі.

«Цієї ночі згоріла тераса на задньому дворі нашого будинку. З невідомої причини сталася пожежа. Дякую пожежникам, які оперативно приїхали до нас о пів на другу ночі і загасили вогонь, який легко міг перекинутися на дім», – написав Додон.

Експрезидент додав, що чекає на висновки та думки фахівців, «щоб мати ясність щодо цього дивного інциденту».

Додон із 30 травня перебуває під домашнім арештом. Його звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді і фінансуванні політичної партії злочинним угрупованням. Всі ці звинувачення пов'язані з так званою справою про «кульок».

Нагадаємо, у Молдові 24 травня затримали колишнього президента Ігоря Додона. Згодом у мережі з'явилося відео, яке зняли біля будинку політика. 

У кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.

Читайте також: Як затримували Додона: з'явилося відео

Теги: корупція суд пожежа Молдова Ігор Додон

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У дворі будинку експрезидента Молдови Додона сталась пожежа
У дворі будинку експрезидента Молдови Додона сталась пожежа
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