У Додона проходять обшуки: в чому звинувачують проросійського експрезидента Молдови

У Кишиневі проводяться численні обшуки у кримінальних справах, пов'язаних із колишнім президентом країни Ігорем Додоном

Колишній очільник Молдови фігурує у кількох кримінальних справах

У столиці Молдови Кишиневі проводяться обшуки на об’єктах, які належать або пов’язані із колишнім президентом країни Ігорем Додоном. Про це повідомляє anticoruptie.md.

Представники генпрокуратури та служби безпеки й інформації Молдови обшукують, зокрема, будинок Додона у столичному районі Буюкань та пентхаус. Крім того, правоохоронці обшукують нерухомість, пов’язану із іншими особами, яких називаються посередниками у тих чи інших кримінальних оборудках експрезидента Молдови.

Обшуки у справах Додона проводяться на різних об'єктах у Кишиневі Фото: anticoruptie.md

Речниця генпрокуратури Молдови Маріана Кепек підтвердила факт обшуків, заявивши, що Ігор Додон є фігурантом кількох кримінальних справ. Експрезидент Молдови обвинувачується за низкою статей Кримінального кодексу:

ст.181/2 – прийняття фінансування політичної партії злочинною організацією;

ст.324 – пасивна корупція;

ст.330/2 – незаконне збагачення;

ст.337 – державна зрада.

Видання Jurnal, посилаючись на свої джерела, стверджує, що Додон фігурує у шести кримінальних справах.

Зокрема, правоохоронці розслідують справу про фінансування додонівської Соціалістичної партії Молдови бізнесменом Володимиром Плахотнюком. У цій справі ще 2020 року з’явився відеозапис зустрічі Додона із Плахотнюком , під час цієї зустрічі Плахотнюк передав Додону певні кошти. Сама зустріч відбулася ще у червні 2019-го.

Видання Timpul нагадало, як попереднє керівництво генпрокуратури Молдови заявляло, що доказів для звинувачення Додона недостатньо, і районний суд Кишинева у жовтні 2020 року закрив цю справу.

Але минулого тижня Апеляційна палата Кишинева скасувала те рішення суду першої інстанції, а генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Додона.

Нагадаємо, в кінці 2021 року Додон був визнаний підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.