  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Додона проходять обшуки: в чому звинувачують проросійського експрезидента Молдови

    У Кишиневі проводяться численні обшуки у кримінальних справах, пов'язаних із колишнім президентом країни Ігорем Додоном - У Додона проходять обшуки: в чому звинувачують проросійського експрезидента Молдови
    У Кишиневі проводяться численні обшуки у кримінальних справах, пов'язаних із колишнім президентом країни Ігорем Додоном
    фото: NewsMaker

    Колишній очільник Молдови фігурує у кількох кримінальних справах

    У столиці Молдови Кишиневі проводяться обшуки на об’єктах, які належать або пов’язані із колишнім президентом країни Ігорем Додоном. Про це повідомляє anticoruptie.md.

    Представники генпрокуратури та служби безпеки й інформації Молдови обшукують, зокрема, будинок Додона у столичному районі Буюкань та пентхаус. Крім того, правоохоронці обшукують нерухомість, пов’язану із іншими особами, яких називаються посередниками у тих чи інших кримінальних оборудках експрезидента Молдови.

    Обшуки у справах Додона проводяться на різних об'єктах у Кишиневі Фото: anticoruptie.md

    Обшуки у справах Додона проводяться на різних об'єктах у Кишиневі

    Фото: anticoruptie.md

    Речниця генпрокуратури Молдови Маріана Кепек підтвердила факт обшуків, заявивши, що Ігор Додон є фігурантом кількох кримінальних справ. Експрезидент Молдови обвинувачується за низкою статей Кримінального кодексу:

    • ст.181/2 – прийняття фінансування політичної партії злочинною організацією;
    • ст.324 – пасивна корупція;
    • ст.330/2 – незаконне збагачення;
    • ст.337 – державна зрада.

    Видання Jurnal, посилаючись на свої джерела, стверджує, що Додон фігурує у шести кримінальних справах.

    Зокрема, правоохоронці розслідують справу про фінансування додонівської Соціалістичної партії Молдови бізнесменом Володимиром Плахотнюком. У цій справі ще 2020 року з’явився відеозапис зустрічі Додона із Плахотнюком , під час цієї зустрічі Плахотнюк передав Додону певні кошти. Сама зустріч відбулася ще у червні 2019-го.

    Видання Timpul нагадало, як попереднє керівництво генпрокуратури Молдови заявляло, що доказів для звинувачення Додона недостатньо, і районний суд Кишинева у жовтні 2020 року закрив цю справу.

    Але минулого тижня Апеляційна палата Кишинева скасувала те рішення суду першої інстанції, а генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Додона.

    Нагадаємо, в кінці 2021 року Додон був визнаний підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.

    Теги: Молдова Ігор Додон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Додона проходять обшуки: в чому звинувачують проросійського експрезидента Молдови