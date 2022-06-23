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    Політика

    Справа Додона: прокуратура повідомила про арешт майна експрезидента Молдови

    Справа Додона: прокуратура повідомила про арешт майна експрезидента Молдови
    фото з відкритих джерел

    Наразі невідомо, які активи молдовського експрезидента опинилися під арештом

    Антикорупційна прокуратура Молдови у четвер повідомила колишньому президенту країни і лідеру соціалістів Ігорю Додону про частковий арешт його майна. Про це повідомляє Nokta.

    Прокуратура не повідомила подробиць і не уточнила, які активи родини Ігоря Додона було заарештовано.

    Сам Додон, входячи до будівлі прокуратури, також відмовився від коментарів журналістам.

    Як відомо, правоохоронці Молдови підозрюють колишнього президента в отриманні фінансування для партії від злочинної організації, пасивній корупції, державній зраді та незаконному збагаченні. Покарання за усіма цими статтями передбачає тюремне ув'язнення.

    Перед тим він у Facebook заявив, що влада хоче «продовжити серіал зі справою Додона, щоб людям було що обговорювати і щоб вони на кілька днів забули про бідність і хаос у країні».

    Нагадаємо, у Молдові 24 травня затримали колишнього президента Ігоря Додона. Згодом у мережі з'явилося відео, яке зняли біля будинку політика. Експрезидента Молдови Додона заарештували на 30 діб, згодом арешт продовжили ще на 30 днів.

    В кінці 2021 року Додона було визнано підозрюваним у причетності до розкрадання $12 млн у справі підприємства Energocom.

    Читайте також: Як затримували Додона: з'явилося відео
    Теги: суд Молдова Ігор Додон корупція
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    Справа Додона: прокуратура повідомила про арешт майна експрезидента Молдови