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    У світі

    Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі

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    <p>Протягом сьогоднішнього дня у заворушеннях загинули чотири людини, майже 300 постраждали</p> - Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі

    Протягом сьогоднішнього дня у заворушеннях загинули чотири людини, майже 300 постраждали

    Фото: ЕРА

    Протести почалися на знак протесту проти поганих умов життя, безробіття і корупції

    У столиці Іраку Багдаді і кількох провінціях країни спалахнули антиурядові протести. Сили безпеки приведені в стан максимальної боєготовності, повідомляє Al Arabiya.

    Протести почалися напередодні на знак протесту проти поганих умов життя, безробіття і корупції. Протестувальники в Багдаді, Кербелі, Басрі, Ед-Диванії, Ен-Насирії вимагали відставки уряду. Мітинги швидко переросли в зіткнення з поліцейськими, які для розгону учасників акцій використовували водомети з гарячою водою, сльозогінний газ, а також стріляли в повітря. Жертвами заворушень стали двоє людей, 265 постраждали, десятки були затримані.

    Уже сьогодні учасники протестних акцій почали штурмувати будівлі місцевих адміністрацій в декількох провінціях. Зокрема, у провінції Ді-Кар маніфестанти підпалили будівлю муніципалітету, вона практично повністю згоріла. Від атаки протестувальників постраждала будівля адміністрації в провінції Наджаф.

    Десятки протестувальників увірвалися в будівлю місцевої адміністрації на півдні Іраку і підпалили її, повідомляє телеканал.

    Також натовп маніфестантів прорвав кордони поліції і влаштував погром у керуючій раді провінції Ді-Кар у її адміністративному центрі місті Ен-Насирія (350 км від Багдада). Через деякий час силовикам вдалося відтіснити призвідників заворушень. У сутичках, за даними телеканалу Sky News Arabia, загинув один демонстрант. Повідомляється й про одного вбитого поліцейського, поранено близько 24 осіб.

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    Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі
    Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі
    Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі
    Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі
    Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі
    Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі

    В Ед-Диванії при розгоні акцій протесту постраждали близько 50 осіб. Протестувальники намагаються штурмувати провінційну раду в Ель-Васиті і Ен-Наджафі. Акції протесту тривають у Басрі, Бабіля, Кіркуку, Кербелі, Діялі, Місані і Баакубі.

    Напруженою залишається ситуація в самому Багдаді. У прилеглих до центру столиці кварталах було чути стрілянину. Відомо, що демонстранти перекрили дороги до міжнародного аеропорту Багдада. Крім того, вони заблокували низку трас, що з'єднують головне місто країни з іншими провінціями.

    Усього протягом сьогоднішнього дня, як заявили у Вищій комісії з прав людини Іраку, у заворушеннях загинули чотири людини, майже 300 постраждали.

    Міністерство зв'язку і комунікацій розпорядилося заблокувати соціальні мережі Facebook, Twitter, меседжер WhatsApp і низку інтернет-ресурсів, через які поширюються заклики до іракців приєднатися до акцій протесту.

    Прем'єрміністр Іраку Адель Абдель Махді скликав екстрене засідання Ради національної безпеки для обговорення масових заворушень у країні.

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