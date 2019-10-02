Ірак охопили масові протести: влада заблокувала в країні соцмережі



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Протягом сьогоднішнього дня у заворушеннях загинули чотири людини, майже 300 постраждали Фото: ЕРА

Протести почалися на знак протесту проти поганих умов життя, безробіття і корупції

У столиці Іраку Багдаді і кількох провінціях країни спалахнули антиурядові протести. Сили безпеки приведені в стан максимальної боєготовності, повідомляє Al Arabiya.

Протести почалися напередодні на знак протесту проти поганих умов життя, безробіття і корупції. Протестувальники в Багдаді, Кербелі, Басрі, Ед-Диванії, Ен-Насирії вимагали відставки уряду. Мітинги швидко переросли в зіткнення з поліцейськими, які для розгону учасників акцій використовували водомети з гарячою водою, сльозогінний газ, а також стріляли в повітря. Жертвами заворушень стали двоє людей, 265 постраждали, десятки були затримані.

Уже сьогодні учасники протестних акцій почали штурмувати будівлі місцевих адміністрацій в декількох провінціях. Зокрема, у провінції Ді-Кар маніфестанти підпалили будівлю муніципалітету, вона практично повністю згоріла. Від атаки протестувальників постраждала будівля адміністрації в провінції Наджаф.

Десятки протестувальників увірвалися в будівлю місцевої адміністрації на півдні Іраку і підпалили її, повідомляє телеканал.

Також натовп маніфестантів прорвав кордони поліції і влаштував погром у керуючій раді провінції Ді-Кар у її адміністративному центрі місті Ен-Насирія (350 км від Багдада). Через деякий час силовикам вдалося відтіснити призвідників заворушень. У сутичках, за даними телеканалу Sky News Arabia, загинув один демонстрант. Повідомляється й про одного вбитого поліцейського, поранено близько 24 осіб.

В Ед-Диванії при розгоні акцій протесту постраждали близько 50 осіб. Протестувальники намагаються штурмувати провінційну раду в Ель-Васиті і Ен-Наджафі. Акції протесту тривають у Басрі, Бабіля, Кіркуку, Кербелі, Діялі, Місані і Баакубі.

Напруженою залишається ситуація в самому Багдаді. У прилеглих до центру столиці кварталах було чути стрілянину. Відомо, що демонстранти перекрили дороги до міжнародного аеропорту Багдада. Крім того, вони заблокували низку трас, що з'єднують головне місто країни з іншими провінціями.

Усього протягом сьогоднішнього дня, як заявили у Вищій комісії з прав людини Іраку, у заворушеннях загинули чотири людини, майже 300 постраждали.

Міністерство зв'язку і комунікацій розпорядилося заблокувати соціальні мережі Facebook, Twitter, меседжер WhatsApp і низку інтернет-ресурсів, через які поширюються заклики до іракців приєднатися до акцій протесту.

Прем'єрміністр Іраку Адель Абдель Махді скликав екстрене засідання Ради національної безпеки для обговорення масових заворушень у країні.