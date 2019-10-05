Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 100 осіб



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Протести в Іраку Фото: AA

Понад 3 тисячі людей дістали поранення під час протестів у Багдаді

Кількість загиблих під час масових протестів в Іраку зросла до ста осіб.

Про це повідомляє Al Arabiya.

«За словами правозахисників, у суботу кількість загиблих під час акцій протесту в Іраку, які тривають 4 останні дні, досягло вже 100 осіб», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 72 загиблих.

За інформацією ЗМІ, загалом понад 3 тисячі людей дістали поранення під час протестів у Багдаді, 540 осіб були затримані, із них 200 залишаються під вартою.

Влада Іраку раніше оголосила про скасування комендантської години, яку в Багдаді та ще кількох іракських містах запровадили у ніч проти четверга. Рух транспорту вулицями іракської столиці наразі відновлений.

Як відомо, 1 жовтня в Іраку розпочалися масові антиурядові демонстрації на знак протесту проти зубожіння, безробіття та корупції. Протестувальники вимагали відставки уряду. Подекуди мирні акції переросли в масові заворушення та сутички з поліцією.

Водночас, радикальний шиїтський імам Мактада ас-Садр закликав до розпуску парламенту й проведення дострокових виборів під контролем міжнародних спостерігачів.

На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.