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    У світі

    Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 100 осіб

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    <p>Протести в Іраку</p> - Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 100 осіб

    Протести в Іраку

    Фото: AA

    Понад 3 тисячі людей дістали поранення під час протестів у Багдаді

    Кількість загиблих під час масових протестів в Іраку зросла до ста осіб.

    Про це повідомляє Al Arabiya.

    «За словами правозахисників, у суботу кількість загиблих під час акцій протесту в Іраку, які тривають 4 останні дні, досягло вже 100 осіб», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося про 72 загиблих.

    За інформацією ЗМІ, загалом понад 3 тисячі людей дістали поранення під час протестів у Багдаді, 540 осіб були затримані, із них 200 залишаються під вартою.

    Влада Іраку раніше оголосила про скасування комендантської години, яку в Багдаді та ще кількох іракських містах запровадили у ніч проти четверга. Рух транспорту вулицями іракської столиці наразі відновлений.

    Як відомо, 1 жовтня в Іраку розпочалися масові антиурядові демонстрації на знак протесту проти зубожіння, безробіття та корупції. Протестувальники вимагали відставки уряду. Подекуди мирні акції переросли в масові заворушення та сутички з поліцією.

    Водночас, радикальний шиїтський імам Мактада ас-Садр закликав до розпуску парламенту й проведення дострокових виборів під контролем міжнародних спостерігачів.

    На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.

    Ірак ООН протест безробіття влада
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