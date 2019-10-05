Кількість загиблих під час протестів в Іраку зросла до 100 осіб
Протести в Іраку
Понад 3 тисячі людей дістали поранення під час протестів у Багдаді
Кількість загиблих під час масових протестів в Іраку зросла до ста осіб.
Про це повідомляє Al Arabiya.
«За словами правозахисників, у суботу кількість загиблих під час акцій протесту в Іраку, які тривають 4 останні дні, досягло вже 100 осіб», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про 72 загиблих.
За інформацією ЗМІ, загалом понад 3 тисячі людей дістали поранення під час протестів у Багдаді, 540 осіб були затримані, із них 200 залишаються під вартою.
Влада Іраку раніше оголосила про скасування комендантської години, яку в Багдаді та ще кількох іракських містах запровадили у ніч проти четверга. Рух транспорту вулицями іракської столиці наразі відновлений.
Як відомо, 1 жовтня в Іраку розпочалися масові антиурядові демонстрації на знак протесту проти зубожіння, безробіття та корупції. Протестувальники вимагали відставки уряду. Подекуди мирні акції переросли в масові заворушення та сутички з поліцією.
Водночас, радикальний шиїтський імам Мактада ас-Садр закликав до розпуску парламенту й проведення дострокових виборів під контролем міжнародних спостерігачів.
На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.