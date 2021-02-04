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    У світі

    Фахівці з США зафіксували несподіваний ефект від пандемії

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    Локдаун, викликаний коронавірусом, тимчасово підвищив глобальну температуру - Фахівці з США зафіксували несподіваний ефект від пандемії
    Локдаун, викликаний коронавірусом, тимчасово підвищив глобальну температуру
    Фото з відкритих джерел

    Зниження викидів забруднюючих речовин призвело до невеликого потепління

    Фахівці Національного центру атмосферних досліджень зафіксували несподіваний ефект від пандемії, завданий клімату Землі. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Geophysical Research Letters. Коротко про відкриття розповідається у пресрелізі на Phys.org.

    Дослідники пояснюють короткострокове нагрівання атмосфери тим, що аерозолі, що викидаються в атмосферу, блокують сонячне світло, проте локдаун по всьому світу призвели до зменшення концентрації зважених часток у повітрі.

    «У результаті поверхні планети досягло більше сонячного тепла, особливо у таких країнах як США і Росія. Температура над деякими ділянками поверхні Землі минулої весни була у середньому на 0,1 – 0,3 градуса Цельсія вище, ніж можна було очікувати від переважаючих погодних умов. Найбільш помітно це збільшення спостерігалося у районах, що характеризуються високим рівнем викидів аерозолів (на 0,37 градуса)», – йдеться у повідомленні.

    У той час як аерозолі, як правило, освітлюють хмари і відображають тепло від Сонця назад у космос, вуглекислий газ і інші парникові гази надають протилежний ефект, утримуючи тепло біля поверхні планети і підвищуючи глобальну температуру.

    Очікується, що невелике зниження викидів діоксиду вуглецю призведе до більш довгострокового ефекту, гальмуючого глобальне потепління.

    Нагадаємо, що в Україну прийшло тимчасове потепління.

    Теги: США газ космос коронавірус
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