Фахівці з США зафіксували несподіваний ефект від пандемії

Зниження викидів забруднюючих речовин призвело до невеликого потепління

Фахівці Національного центру атмосферних досліджень зафіксували несподіваний ефект від пандемії, завданий клімату Землі. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Geophysical Research Letters. Коротко про відкриття розповідається у пресрелізі на Phys.org.

Дослідники пояснюють короткострокове нагрівання атмосфери тим, що аерозолі, що викидаються в атмосферу, блокують сонячне світло, проте локдаун по всьому світу призвели до зменшення концентрації зважених часток у повітрі.

«У результаті поверхні планети досягло більше сонячного тепла, особливо у таких країнах як США і Росія. Температура над деякими ділянками поверхні Землі минулої весни була у середньому на 0,1 – 0,3 градуса Цельсія вище, ніж можна було очікувати від переважаючих погодних умов. Найбільш помітно це збільшення спостерігалося у районах, що характеризуються високим рівнем викидів аерозолів (на 0,37 градуса)», – йдеться у повідомленні.

У той час як аерозолі, як правило, освітлюють хмари і відображають тепло від Сонця назад у космос, вуглекислий газ і інші парникові гази надають протилежний ефект, утримуючи тепло біля поверхні планети і підвищуючи глобальну температуру.

Очікується, що невелике зниження викидів діоксиду вуглецю призведе до більш довгострокового ефекту, гальмуючого глобальне потепління.

Нагадаємо, що в Україну прийшло тимчасове потепління.