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    В Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус

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    В Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус
    Фото: EADaily

    Європол затримав вже три групи шахраїв

    Європол виявив факти продажу фальшивих довідок про відсутність коронавірусу у пасажирів.

    Як повідомили в прес-службі Європолу, випадки поширення таких підроблених сертифікатів виявили в аеропорту Шарля де Голля в Парижі, у Великій Британії шахраї продавали підроблені довідки про коронавірус за 100 фунтів стерлінгів.

    Також в Іспанії був затриманий шахрай, який за 40 євро продавав довідки і документи.

    «Європол отримав додаткову інформацію про можливе використання мобільного застосунку організованою злочинною групою Rathkeale Rovers, яке дозволяє членам організованої злочинної групи вручну фальсифікувати результати тестів. Завдяки поширеним доступним технологічним засобам у вигляді високоякісних принтерів і різного програмного забезпечення шахраї можуть створювати високоякісні підроблені документи», – попереджає Європол.

    Як повідомлялося раніше, «прогресивні» китайці далеко обігнали своїх колег-шахраїв та почали підробляти вакцину від коронавірусу. Ще й примудрилися продавати її за дорожчою ціною, ніж вакцина легального виробництва. 

    Нагадаємо, Євросоюз запровадив новий колір для регіонів з дуже високим ризиком поширення Covid-19.

    Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір (темно-червоний) додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного та сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності.

    Цей колір застосовуватиметься в районах, де вірус та інші інфекційні штами циркулюють на дуже високому рівні. Колір діятиме у районах, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки коронавірусу становить 500 або більше на 100 тисяч осіб.


    Теги: Європа документи поліція вірус коронавірус
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