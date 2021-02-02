В Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус

Європол затримав вже три групи шахраїв

Європол виявив факти продажу фальшивих довідок про відсутність коронавірусу у пасажирів.

Як повідомили в прес-службі Європолу, випадки поширення таких підроблених сертифікатів виявили в аеропорту Шарля де Голля в Парижі, у Великій Британії шахраї продавали підроблені довідки про коронавірус за 100 фунтів стерлінгів.

Також в Іспанії був затриманий шахрай, який за 40 євро продавав довідки і документи.

«Європол отримав додаткову інформацію про можливе використання мобільного застосунку організованою злочинною групою Rathkeale Rovers, яке дозволяє членам організованої злочинної групи вручну фальсифікувати результати тестів. Завдяки поширеним доступним технологічним засобам у вигляді високоякісних принтерів і різного програмного забезпечення шахраї можуть створювати високоякісні підроблені документи», – попереджає Європол.

Як повідомлялося раніше, «прогресивні» китайці далеко обігнали своїх колег-шахраїв та почали підробляти вакцину від коронавірусу. Ще й примудрилися продавати її за дорожчою ціною, ніж вакцина легального виробництва.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив новий колір для регіонів з дуже високим ризиком поширення Covid-19.

Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір (темно-червоний) додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного та сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності.

Цей колір застосовуватиметься в районах, де вірус та інші інфекційні штами циркулюють на дуже високому рівні. Колір діятиме у районах, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки коронавірусу становить 500 або більше на 100 тисяч осіб.



