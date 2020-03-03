У Франції чоловік взяв у заручники вагітну дружину і п’ятьох дітей



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Наразі перемовини із зловмисником тривають

Чоловік вистрілив у двері, коли на виклик прибули перші поліцейські

У комуні Труа у Франції озброєний чоловік взяв у заручники свою вагітну дружину і п’ятьох дітей.

За інформацією BFMTV, переговори зі зловмисником ведуться з 16 години вечора. Він вистрілив у двері, коли на виклик прибули перші поліцейські. Ніхто не постраждав.

За даними France 3 Grand-Est, підозрюваного, 1986 року народження, минулого року затримали з шаблею посеред вулиці.

Наразі перемовини із зловмисником тривають.

Нагадаємо, чоловік узяв в заручники десятки людей в торговому центрі в містечку Сан-Хуан, що розташоване на схід від столиці Філіппін Маніли.

Також раніше в Індії, в окрузі Фарукхабад штату Уттар-Прадеш, чоловік на ім'я Субхаш Батхем взяв у заручники близько 20 дітей, які прийшли на день народження його дочки.

Під час перемовин викрадач сказав, що у нього в будинку знаходиться 30 кг вибухівки, відповідно його дії є спланованими.