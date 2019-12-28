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    У світі

    У Нігерії бойовики ІДІЛ обезголовили 10 полонених християн

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    У Нігерії бойовики ІДІЛ обезголовили 10 полонених християн
    Скріншот з відео страти

    Ще одну людину вбили пострілом у голову

    У Нігерії бойовики «Ісламської держави» повідомили, що обезголовили 10 християн, які перебували у них в полоні на знак помсти за вбивство їх ватажка аль-Багдаді. Про це повідомляє Reuters.

    Згідно з повідомленням, після Різдва, 26 грудня, група бойовиків записала і розмістила відео на своєму каналі у Telegram з підписами арабською мовою, але без звуку.

    На записі було видно, як чоловіки в чорних масках відтинають голови полоненим, у яких були зав’язані очі. Одинадцяту людину бойовики вбили пострілом з вогнепальної зброї.

    Члени ІДІЛ пояснюють, що роблять такі вчинки на знак помсти за смерть свого лідера Абу Бакр аль-Багдаді і його представника.

    Зазначається, що бранці просили Християнську асоціацію Нігерії і президента Мухаммада Бухарі врятувати їх. Заручники були захоплені в Майдугурі і Даматуру в північно-східному штаті Борно в Нігерії. У цьому регіоні бойовики протягом багатьох років боролися за створення окремої ісламістської держави.

    Нагадаємо, у ході масових акцій протесту в Багдаді загинув іракський військовий фотокореспондент Ахмед ель-Мухенне.

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