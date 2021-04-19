У Франції розбився легкомоторний літак, четверо загиблих

За попередніми даними, літак виконував навчальний політ

Чотири особи загинули внаслідок катастрофи легкомоторного літака неподалік столиці Франції. Про це повідомляє BFMTV.

Катастрофа сталася в неділю в департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс.

Літак типу Robin DR400 було виявлено у полі.

Уточнюється, що катастрофа, внаслідок якої загинули чотири особи, сталася приблизно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа.

За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.

Для з'ясування обставин пригоди почато судове розслідування.

Нагадаємо, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.

Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.

Також у результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.