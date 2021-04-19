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    У Франції розбився легкомоторний літак, четверо загиблих

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    Поблизу Парижа розбився легкомоторний літак, четверо загиблих - У Франції розбився легкомоторний літак, четверо загиблих
    Поблизу Парижа розбився легкомоторний літак, четверо загиблих
    Фото: Nationale 2 infos

    За попередніми даними, літак виконував навчальний політ

    Чотири особи загинули внаслідок катастрофи легкомоторного літака неподалік столиці Франції. Про це повідомляє BFMTV.

    Катастрофа сталася в неділю в департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс.

    Літак типу Robin DR400 було виявлено у полі.

    Уточнюється, що катастрофа, внаслідок якої загинули чотири особи, сталася приблизно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа.

    За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.

    Для з'ясування обставин пригоди почато судове розслідування.

    Нагадаємо, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

    Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.

    Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.

    Також у результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.

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    Теги: катастрофа політ літак
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