У Франції розбився легкомоторний літак, четверо загиблих
За попередніми даними, літак виконував навчальний політ
Чотири особи загинули внаслідок катастрофи легкомоторного літака неподалік столиці Франції. Про це повідомляє BFMTV.
Катастрофа сталася в неділю в департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс.
Літак типу Robin DR400 було виявлено у полі.
Уточнюється, що катастрофа, внаслідок якої загинули чотири особи, сталася приблизно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа.
#France/Seine-et-Marne : quatre morts dans l'accident d'un avion de #tourisme #Alaininfos#tesyeuxsurlemonde pic.twitter.com/I2B0fBj1W1— AlAin Français (@AlainFrNews) April 18, 2021
За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.
Для з'ясування обставин пригоди почато судове розслідування.
Нагадаємо, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.
Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.
Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.
Також у результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.