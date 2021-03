У Британії розбився літак Королівських повітряних сил

Сьогодні у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Про це повідомляє Sky News.

Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

Джерела видання із військової сфери підтвердили, що літак, який розбився, належить 736-й морській ескадрильї, що базується на авіабазі Калдроуз.

Служба швидкої допомоги Корнуолла повідомила, що вона отримала повідомлення про «відмову двигуна літака», при цьому двоє людей на борту отримали «легкі травми».

«Екстрені служби зараз перебувають в районі Сент-Мартінс в Хелстоні після повідомлень про авіакатастрофу» – заявила поліція Девона і Корнуолла.

Two people have been treated by ambulance at the scene and will now be taken to hospital. Their injuries are not currently thought to be life threatening or changing.