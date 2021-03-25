  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Британії розбився літак Королівських повітряних сил

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою. - У Британії розбився літак Королівських повітряних сил
    Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.
    Фото: MoD

    Двоє пілотів успішно катапультувалися

    Сьогодні у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Про це повідомляє Sky News.

    Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

    Джерела видання із військової сфери підтвердили, що літак, який розбився, належить 736-й морській ескадрильї, що базується на авіабазі Калдроуз.

    Служба швидкої допомоги Корнуолла повідомила, що вона отримала повідомлення про «відмову двигуна літака», при цьому двоє людей на борту отримали «легкі травми».

    «Екстрені служби зараз перебувають в районі Сент-Мартінс в Хелстоні після повідомлень про авіакатастрофу» – заявила поліція Девона і Корнуолла.

    Місцевих мешканців просять уникати відвідування місця аварії.

    Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.

    Теги: авіація авіакатастрофа літак військові Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies