Авіакатастрофа під Тегераном. МЗС України жорстко відреагувало на нові дії Ірану

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ

Українська сторона не знає жодного конкретного імені десяти осіб, яким в Ірані нібито висунули звинувачення

Іран не надав Україні жодних конкретних даних щодо десятих осіб, яких обвинувачують у збитті літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном. Тому поки невідомо, чи дійсно ці люди мають відношення до авіакатастрофи.

Про це в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«На превеликий жаль, ми вже неодноразово чуємо певні інформаційні зливи в мас-медіа Ірану, які згодом не підтверджуються. Ми неодноразово закликали іранську сторону до більшої прозорості як у напрямку технічного розслідування, так і в напрямку кримінально-правового переслідування осіб, причетних до збиття «Боїнгу». На превеликий жаль, з тих 10 осіб, яким начебто пред'явлено обвинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона до цього часу не передала нам жодних з цих деталей, відповідно ми не можемо знати, чи це саме ті особи, які мають причетність до катастрофи, чи ні», – заявив він.

За словами Єніна, іранська сторона «виключно формально ставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань», а українська прокуратура на свої запити про міжнародно-правову допомогу постійно отримує відписки.

«Натомість правда дещо в іншому – технічне розслідування проведене для того, щоб виправдати дії іранської сторони. Жодне з фактичних зауважень по суті з українського боку в цьому технічному розслідуванні не враховано. Іранська сторона не надала по суті жодної конкретної відповіді нашим органам досудового розслідування та Генеральної прокуратури стосовно обставин розслідування кримінального провадження», – наголосив заступник міністра.

Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.

Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.

6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.