Авіакатастрофа під Тегераном. МЗС України жорстко відреагувало на нові дії Ірану
Українська сторона не знає жодного конкретного імені десяти осіб, яким в Ірані нібито висунули звинувачення
Іран не надав Україні жодних конкретних даних щодо десятих осіб, яких обвинувачують у збитті літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном. Тому поки невідомо, чи дійсно ці люди мають відношення до авіакатастрофи.
Про це в ефірі програми на телеканалі «Україна 24» розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
«На превеликий жаль, ми вже неодноразово чуємо певні інформаційні зливи в мас-медіа Ірану, які згодом не підтверджуються. Ми неодноразово закликали іранську сторону до більшої прозорості як у напрямку технічного розслідування, так і в напрямку кримінально-правового переслідування осіб, причетних до збиття «Боїнгу». На превеликий жаль, з тих 10 осіб, яким начебто пред'явлено обвинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іранська сторона до цього часу не передала нам жодних з цих деталей, відповідно ми не можемо знати, чи це саме ті особи, які мають причетність до катастрофи, чи ні», – заявив він.
За словами Єніна, іранська сторона «виключно формально ставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань», а українська прокуратура на свої запити про міжнародно-правову допомогу постійно отримує відписки.
«Натомість правда дещо в іншому – технічне розслідування проведене для того, щоб виправдати дії іранської сторони. Жодне з фактичних зауважень по суті з українського боку в цьому технічному розслідуванні не враховано. Іранська сторона не надала по суті жодної конкретної відповіді нашим органам досудового розслідування та Генеральної прокуратури стосовно обставин розслідування кримінального провадження», – наголосив заступник міністра.
Раніше іранська влада визнала винним у збитті пасажирського літака під Тегераном військового, котрий випустив ракети.
Натомість у МЗС України розкритикували остаточний звіт Ірану щодо катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив Іран у приховуванні справжніх причин збиття українського літака.
6 квітня 2021 року стало відомо, що в Ірані у справі про катастрофу літака Міжнародних авіаліній України під Тегераном висунули звинувачення 10 посадовим особам. Справи посадовців наразі розглядаються в судах. Військовий прокурор провінції Тегеран Голамаббас Торки повідомив, що суд зробить «необхідні висновки». Він не розкрив імена іранських посадовців.
Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.