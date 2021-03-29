В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер

Національна рада з безпеки на транспорті США почала розслідування катастрофи

У результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.

Як пише Khaleej Times, про це заявила в понеділок його фінансова група PPF.

Як повідомлялося, в американському штаті Аляска 28 березня близько 18:30 за місцевим часом впав вертоліт Eurocopter AS50. Прибулі на місце рятувальники знайшли тіла п'яти жертв. Один чоловік отримав важкі травми, його госпіталізували.

Про причини авіакатастрофи не повідомляється.

Національна рада з безпеки на транспорті США почала розслідування.

Петр Келлнер – чеський фінансист, засновник PPF Group. Його називають найбагатшою людиною Чехії, чий статок Forbes оцінює в $17,5 млрд.

ЗМІ повідомляють, щ, крім Келлнера, загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Ларош, гіди Грегорі Хармс і Шон Макманнані, а також пілот Зак Рассел.

Петр Келлнер (чеськ. Petr Kellner) народився 20 травня 1964 року.

У 1986 році закінчив Вищу школу економіки в Празі за спеціальністю «Економіка промисловості». Є одним із засновників групи PPF, 1991 року став головою правління і генеральним директором інвестиційної фірми PPF investiční společnost a.s. З січня 1998 по березень 2007 року обіймав посаду голови правління компанії PPF a.s. У групі PPF володіє мажоритарною частко (94,25 % акцій холдингової компанії), керує стратегічним розвитком і загальним напрямом групи.

Петр Келнер здійснював благодійну діяльність в рамках заснованої ним PPF Group N. V., яка надає широку допомогу у сфері культури, мистецтва, середньої освіти, так і індивідуально.

Разом зі своєю дружиною Ренатою заснував Благодійний фонд родини Келлнер (The Kellner Family Foundation), який підтримує проекти в галузі освіти і науки. За інформацією офіційного сайту фонду основні його зусилля спрямовані на підвищення якості освіти в державних школах Чеської Республіки, підтримку соціально незабезпечених учнів гімназії OPEN GATE і надання грантів чеським студентам для навчання в закордонних університетах.

Благодійні проекти реалізує не тільки в Чехії, але і в інших країнах.

Нагадаємо, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.