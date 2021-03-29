В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер
Національна рада з безпеки на транспорті США почала розслідування катастрофи
У результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.
Як пише Khaleej Times, про це заявила в понеділок його фінансова група PPF.
Як повідомлялося, в американському штаті Аляска 28 березня близько 18:30 за місцевим часом впав вертоліт Eurocopter AS50. Прибулі на місце рятувальники знайшли тіла п'яти жертв. Один чоловік отримав важкі травми, його госпіталізували.
Про причини авіакатастрофи не повідомляється.
Національна рада з безпеки на транспорті США почала розслідування.
Петр Келлнер – чеський фінансист, засновник PPF Group. Його називають найбагатшою людиною Чехії, чий статок Forbes оцінює в $17,5 млрд.
ЗМІ повідомляють, щ, крім Келлнера, загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Ларош, гіди Грегорі Хармс і Шон Макманнані, а також пілот Зак Рассел.
Нагадаємо, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.
Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.