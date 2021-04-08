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    В Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака

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    В Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака
    Фото: twitter.com/AeromundoAvGeek

    Серед померлих двоє членів екіпажу і четверо пасажирів

    В Еквадорі в провінції Гуайас літак розбився в полі, всі люди на борту загинули.

    Про це пише щоденна еквадорська газета El Universo.

    Серед померлих двоє членів екіпажу і четверо пасажирів. За попередніми даними, літак покружляв у повітрі над місцем аварії, перш ніж впасти.

    Як вказало видання, він летів з міста Нуева-Лоха в місто Гуаякіль, розташований приблизно в 250 км від столиці країни Кіто.

    В кінці березня легкомоторний літак зазнав аварії в мексиканському штаті Сонора, в місті Ермосільо. Чотири людини померли на місці, в тому числі пілот, ще троє постраждали. Згодом двоє постраждалих померли. Видання El Heraldo de México повідомляло, що серед загиблих — чиновник уряду Сонори.

    Нагадаємо, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

    Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.

    Теги: авіакатастрофа літак місто Еквадор час
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