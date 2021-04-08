В Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака

Серед померлих двоє членів екіпажу і четверо пасажирів

В Еквадорі в провінції Гуайас літак розбився в полі, всі люди на борту загинули.

Про це пише щоденна еквадорська газета El Universo.

Серед померлих двоє членів екіпажу і четверо пасажирів. За попередніми даними, літак покружляв у повітрі над місцем аварії, перш ніж впасти.

Як вказало видання, він летів з міста Нуева-Лоха в місто Гуаякіль, розташований приблизно в 250 км від столиці країни Кіто.

В кінці березня легкомоторний літак зазнав аварії в мексиканському штаті Сонора, в місті Ермосільо. Чотири людини померли на місці, в тому числі пілот, ще троє постраждали. Згодом двоє постраждалих померли. Видання El Heraldo de México повідомляло, що серед загиблих — чиновник уряду Сонори.

Нагадаємо, 25 березня у Великій Британії в графстві Корнуолл розбився реактивний літак Королівських повітряних сил Hawk T1. Обидва члени екіпажу катапультувалися і ніхто не загинув. Літак встиг подати сигнал про надзвичайну ситуацію перед самою катастрофою.

Напередодні у Росії розбився бомбардувальник Ту-22М. За даними російських ЗМІ, у літаку «позаштатно спрацювали катапульти». Усі троє пілотів загинули.