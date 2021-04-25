«Жовта» Одеса – які обмеження діятимуть у місті

Так, заборонено перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу та прийом відвідувачів у спортивних залах

Сьогодні, 25 квітня, Одеська область вийшла з «червоної» зони карантину. Регіон перейшов у базовий, «жовтий», рівень епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення напередодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином, відсьогодні в регіоні послабили карантин. В області знімають заборону з роботи ТРЦ, кафе, ресторанів масових заходів.

Також набувають чинності обмеження «жовтої» зони. Так, заборонено перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу, прийом відвідувачів у спортивних залах ,фітнес-центрах, басейнах та інше.

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Водночас школярі в Одесі повернуться за парти у вівторок, 27 квітня. У понеділок вчителі готуватимуться до уроків, а також проведуть вологе прибирання класів.

Нагадаємо, Одеська область вийшла із «червоної» зони. Найвищий рівень епідемічної небезпеки у регіоні перестав діяти із 00:00 25 квітня.

Раніше Чернівецька область, де завжди була найскладніша ситуація з розповсюдженням коронавірусу, вийшла з червоної зони карантину.

Тим часом, уряд продовжив режим надзвичайної ситуації та карантин до 30 червня 2021 року. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їхньої постійної готовності щодо протидії пандемії. Про це заявив під час брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.