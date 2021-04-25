У Києві за минулу добу виявили 330 хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

У Києві виявили за минулу добу 330 хворих на коронавірус. Померли 30 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 30 людей. Усього за період пандемії в місті 4445 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 191495», – повідомив Кличко.

Захворіли: 178 жінок віком від 18 до 81 років, 140 чоловіків віком від 18 до 80 років. А також 8 дівчаток від 8 місяців до 17 років та 4 хлопчиків від 5 до 12 років.

До лікарень столиці госпіталізували 60 хворих на коронавірус, а також 184 пацієнти з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 65 людей. Загалом коронавірус подолали 119802 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 67, у Подільському – 61 та в Оболонському районі – 46 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

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