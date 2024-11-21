У Франції пограбовано ювелірний магазин за допомогою навантажувача

Грабіжник залишив навантажувач на місці злочину

У центрі французького міста Ліон 19 листопада сталося пограбування ювелірної крамниці. При цьому грабіжник використовував навантажувач для того, або розтрощити вітрину. Про це пише Lyon Capitale.

Після 6 години ранку чоловік, одягнений у будівельний жилет, викрав навантажувач, який був припаркований на будівництві на вулиці Гренетт. За кермом викраденого автомобіля він попрямував на вулицю Республіки, де протаранив вітрину ювелірної крамниці. Далі він просунув руку в зроблений отвір, щоб вкрасти коштовності, виставлені у вітрині. Пограбування тривало лише кілька хвилин.

З магазину зникли дорогі годинники та ювелірні прикраси

Грабіжник зник пішки, залишивши навантажувач на місці злочину. Оскільки магазин був закритий у таку ранню годину, повідомлень про постраждалих не надходило.

Повідомляється про те що було вкрадено кілька дорогих годинників на суму в 50 тис. євро.

Відомо, що магазин було відкрито у 1830 році та у 2012 році передано групі Galerie Lafayette. За даними національної поліції Рони, розслідування продовжується. Наразі жодного підозрюваного не заарештовано.