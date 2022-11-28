У Франції загинув російський мільярдер-розвідник
Авіакатастрофа сталася неподалік Монако 25 листопада
Підприємець російського походження, Президент інвестиційної компанії Libertex Group і засновник Forex Club В'ячеслав Таран, якого ЗМІ називають кадровим фахівцем російської зовнішньої розвідки, загинув в результаті катастрофи вертольота. Про це повідомила пресслужба Libertex Group.
Як йдеться в заяві Libertex Group, авіакатастрофа сталася неподалік його будинку в Монако в п'ятницю, 25 листопада.
«З великим сумом Libertex Group підтверджує загибель свого співзасновника і голови ради директорів В'ячеслава Тарана внаслідок аварії вертольота, що сталася дорогою в Монако в п'ятницю, 25 листопада 2022 року. Рада директорів Libertex Group і співробітники компанії висловлюють найщиріші співчуття і співчуття родині Таран. У В'ячеслава залишилися дружина Ольга і троє дітей», – йдеться в повідомленні.
За інформацією Monaco Daily News, Таран був єдиним пасажиром вертольота компанії Monacair. Крім нього загинув 35-річний пілот. Вертоліт виконував рейс зі швейцарської Лозанни в Монако і розбився на Лазурному березі між Ніццою і Монако.
Протягом останніх 10 років Таран, за інформацією ЗМІ, мешкав у Монако, перед тим – у США. Його статки ЗМІ оцінювали в 20,2 млрд доларів США.
За інформацією ЗМІ, Таран був кадровим фахівцем російської зовнішньої розвідки і відповідав за відмивання коштів РФ через систему криптовалютних операцій.
Нагадаємо, у Росії за загадкових обставин загинув топменеджер держкорпорації.
Коментарі — 0