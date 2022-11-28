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У Франції загинув російський мільярдер-розвідник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Франції загинув російський мільярдер-розвідник
За інформацією ЗМІ, Таран був кадровим фахівцем російської зовнішньої розвідки і відповідав за відмивання коштів РФ
фото: libertexgroup.com

Авіакатастрофа сталася неподалік Монако 25 листопада

Підприємець російського походження, Президент інвестиційної компанії Libertex Group і засновник Forex Club В'ячеслав Таран, якого ЗМІ називають кадровим фахівцем російської зовнішньої розвідки, загинув в результаті катастрофи вертольота. Про це повідомила пресслужба Libertex Group.

Як йдеться в заяві Libertex Group, авіакатастрофа сталася неподалік його будинку в Монако в п'ятницю, 25 листопада.

«З великим сумом Libertex Group підтверджує загибель свого співзасновника і голови ради директорів В'ячеслава Тарана внаслідок аварії вертольота, що сталася дорогою в Монако в п'ятницю, 25 листопада 2022 року. Рада директорів Libertex Group і співробітники компанії висловлюють найщиріші співчуття і співчуття родині Таран. У В'ячеслава залишилися дружина Ольга і троє дітей», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Monaco Daily News, Таран був єдиним пасажиром вертольота компанії Monacair. Крім нього загинув 35-річний пілот. Вертоліт виконував рейс зі швейцарської Лозанни в Монако і розбився на Лазурному березі між Ніццою і Монако.

В'ячеслав Таран  у 1997 році заснував компанію Forex Club, яка стала одним з трьох найбільших форекс-дилерів в Росії. У 2018 році Центробанк РФ відкликав ліцензії у компанії і зараз вона працює як онлайн-брокер під брендом Libertex Group. Ця онлайн-платформа дозволяє здійснювати операції в сфері кібервалют та інвестицій

Протягом останніх 10 років Таран, за інформацією ЗМІ, мешкав у Монако, перед тим – у США. Його статки ЗМІ оцінювали в 20,2 млрд доларів США.

За інформацією ЗМІ, Таран був кадровим фахівцем російської зовнішньої розвідки і відповідав за відмивання коштів РФ через систему криптовалютних операцій.

Нагадаємо, у Росії за загадкових обставин загинув топменеджер держкорпорації.

Теги: смерть Франція росія бізнесмен

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