Колаборант Стремоусов загинув – ЗМІ

Офіційного підтвердження загибелі Стремоусова поки немає

Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Про це повідомляє RT з посиланням на джерела в силових структурах.

Як саме це сталося – поки невідомо.

Зазначимо, що офіційного підтвердження загибелі Стремоусова поки немає. Інформація розмовсюджується лише ватниками і без фото чи відео доказів.

Зазначимо, що саме російські пропагандистські Telegram-канали раніше поширювали інформацію про смерть колаборанта Володимира Сальдо. Утім, згодом пости так само масово позносили з пабліків.

Раніше Стремоусов заявиляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.

Крім того, зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ.