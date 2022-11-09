Колаборант Стремоусов загинув – ЗМІ
Офіційного підтвердження загибелі Стремоусова поки немає
Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Про це повідомляє RT з посиланням на джерела в силових структурах.
Як саме це сталося – поки невідомо.
Зазначимо, що офіційного підтвердження загибелі Стремоусова поки немає. Інформація розмовсюджується лише ватниками і без фото чи відео доказів.
Зазначимо, що саме російські пропагандистські Telegram-канали раніше поширювали інформацію про смерть колаборанта Володимира Сальдо. Утім, згодом пости так само масово позносили з пабліків.
Раніше Стремоусов заявиляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.
Крім того, зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ.
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