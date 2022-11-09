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Колаборант Стремоусов загинув – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Колаборант Стремоусов загинув – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Офіційного підтвердження загибелі Стремоусова поки немає

Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Про це повідомляє RT з посиланням на джерела в силових структурах.

Як саме це сталося – поки невідомо.

Зазначимо, що офіційного підтвердження загибелі Стремоусова поки немає. Інформація розмовсюджується лише ватниками і без фото чи відео доказів. 

Колаборант Стремоусов загинув – ЗМІ фото 1

Зазначимо, що саме російські пропагандистські Telegram-канали раніше поширювали інформацію про смерть колаборанта Володимира Сальдо. Утім, згодом пости так само масово позносили з пабліків.

Раніше Стремоусов заявиляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.

Крім того, зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ.

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Теги: пропаганда росія війна колабораціонізм Херсон

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