У Росії за загадкових обставин загинув топменеджер держкорпорації

Печорін загинув 10 вересня в районі мису Ігнатьєва

У Росії, в районі острова Руський, загинув директор з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики (КРДС) Іван Печорін. Про смерть Печоріна повідомила пресслужба підприємства.

За даними російських ЗМІ, Печорін загинув увечері в суботу, 10 вересня, в районі мису Ігнатьєва. За офіційною версією російської поліції, він нібито випав з катера на повному ходу.

Для пошуку топ-чиновника задіяли співробітників МНС РФ. Пізніше пошуковий загін знайшов тіло загиблого.

Печорін брав участь у Східному економічному форумі, що відбувся у Владивостоці з 5 до 8 вересня. Він займався розвитком авіаційної доступності Далекого Сходу, включно з підтримкою пасажирських авіаперевезень, модернізацією інфраструктури аеропортів, будівництвом нових злітно-посадкових майданчиків. Брав участь у розвитку Єдиної далекосхідної авіакомпанії, створеної у 2021 році на базі «Аврори».

Нагадаємо, 30 серпня у Москві помер Михайло Горбачов.

Як відомо, Михайла Горбачова поховано на Новодівичому кладовищі, поруч із дружиною Раїсою. Неподалік від меморіалу родини Горбачових – могила першого президента РФ Бориса Єльцина.