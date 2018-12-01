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    У світі

    У ФРН тисячі людей протестують проти вугілля в енергетиці

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    <p>Протести відбулися напередодні кліматичної конференції ООН</p> - У ФРН тисячі людей протестують проти вугілля в енергетиці

    Протести відбулися напередодні кліматичної конференції ООН

    Фото: @Luc_Grothe

    Активісти вимагають від уряду припинити використання вугілля в електроенергетиці

    Тисячі громадян вийшли на акції протесту в німецьких Кельні та Берліні в суботу, 1 грудня. Вони вимагають від уряду Німеччини відмовитися від використання вугілля на електростанціях з міркувань захисту довкілля. В одній з організацій-ініціаторів, Bund, закликали до такої відмови до 2030 року, передає агенція новин AFP.

    Дані організаторів та поліції щодо кількості учасників різні. У Берліні, приміром, перші говорять про 16 тисяч, другі - про 5 тисяч активістів. Щодо Кельна - ініціатори та правоохоронці говорять про 20 та 10 тисяч відповідно.

    «Зупинимо вугілля - захистимо довкілля просто зараз» та «За відмову» - такі слогани були у протестувальників.

    «Ми на вирішальному етапі подій, які вплинуть на наше майбутнє, дітей та онуків», - цитує агентство dpa організаторів.

    2 грудня в польському Катовіце почнеться конференція ООН з питань клімату. На ній зокрема обговорять, чи реально досягти мети в обмеження глобального потепління межею в 1,5 градуси порівняно із доіндустріальною епохою. Делегати з майже 200 країн мають також обмінятися думками щодо виконання Паризької кліматичної угоди.

    Джерело: Deutsche Welle

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