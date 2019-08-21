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    У світі

    У Гельсінкі до приїзду Путіна проведуть чотири акції протесту

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    <p>21 серпня Путін прибуде з візитом до Фінляндії</p> <p></p> - У Гельсінкі до приїзду Путіна проведуть чотири акції протесту

    21 серпня Путін прибуде з візитом до Фінляндії

    Одна з акцій протесту пройде біля посольства Російської Федерації в Гельсінкі

    У столиці Фінляндії Гельсінкі заплановано щонайменше чотири акції протесту у зв'язку з візитом до країни президента РФ Володимира Путіна.

    Про це повідомляє Yle.

    За даними поліції, в кожній з акцій братиме участь по кілька десятків людей. Активістів хвилюють питання, пов'язані з правами людини, розповів старший комісар поліції Хейккі Порола.

    Поліція не повідомляє, які організації скликали мітинги, але є інформація про те, що представники колективу «Вільна Росія», молодіжної організації Коаліційної партії та правозахисної організації Amnesty International зберуться в центрі Гельсінкі, пише видання.

    Очікується, що мітинги пройдуть у парку Еспланада і біля Посольства Російської Федерації на вулиці Техтаанкату.

    У зв'язку із зустріччю президентів у столицю для підкріплення прибуло кілька сотень поліцейських із інших регіонів Фінляндії.

    Зазначається, що тимчасово буде перекрито відрізок дороги, що веде із аеропорту в Гельсінкі. Торгова площа й набережна в центрі міста закриті весь день. Також перекриті деякі вулиці поруч з президентським палацом.

    До слова, Фінляндія з 1 вересня почне вимагати у росіян під час подачі заяви на шенгенську візу всі необхідні супровідні документи відповідно до директив ЄС.

    Нагадаємо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

    Згодом Макрон у соцмережах написав російською мовою, що Росія — «глибоко європейська країна», і він вірить в Європу, що простягається від Лісабону до Владивостока.

    Читайте також: Як Макрон та Путін Україну ділили


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