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    У світі

    Макрон у соцмережах заговорив російською мовою

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    Користувачі соцмереж відразу нагадали президенту Франції про окупований Крим, Донбас і напад на Грузію - Макрон у соцмережах заговорив російською мовою
    Користувачі соцмереж відразу нагадали президенту Франції про окупований Крим, Донбас і напад на Грузію

    Макрон заявив, що Росія — «глибоко європейська країна»

    Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережах заговорив російською мовою.

    На своїй сторінці у Facebook він похвалив Росію російською мовою.

    Макрон заявив, що Росія — «глибоко європейська країна» і він вірить в Європу, що простягається від Лісабона до Владивостока.

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    Також президент Франції додав, що будуватиме «архітектуру безпеки і довіри між Європейським Союзом і Росією».

    Користувачі соцмереж відразу нагадали президенту Франції про окупований Крим, Донбас, напад на Грузію, збитий боїнг з пасажирами.

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    Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

    Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

    У порядку денному переговорів було відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

    ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».

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