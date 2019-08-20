Макрон у соцмережах заговорив російською мовою



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Користувачі соцмереж відразу нагадали президенту Франції про окупований Крим, Донбас і напад на Грузію

Макрон заявив, що Росія — «глибоко європейська країна»

Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережах заговорив російською мовою.

На своїй сторінці у Facebook він похвалив Росію російською мовою.

Макрон заявив, що Росія — «глибоко європейська країна» і він вірить в Європу, що простягається від Лісабона до Владивостока.

Також президент Франції додав, що будуватиме «архітектуру безпеки і довіри між Європейським Союзом і Росією».

Користувачі соцмереж відразу нагадали президенту Франції про окупований Крим, Донбас, напад на Грузію, збитий боїнг з пасажирами.

Як відомо, 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.

У порядку денному переговорів було відновлення зустрічей на найвищому рівні у «нормандському форматі», чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.

ЗМІ повідомили, що Макрон спробує переконати Путіна відновити переговори з Україною у «нормандському форматі».