Вашингтон запровадив санкції проти кубинського міністра



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Міністерство внутрішніх справ Куби несе відповідальність за тримання під вартою тисяч кубинських громадян та незаконне ув’язнення на Кубі понад 100 політичних в’язнів

У Білому домі додали до санкційних списків міністра внутрішніх справ Куби за грубе порушення прав людини на Кубі та у Венесуелі.

Про це повідомляє сайт Держдепу.

«Відповідно до розділу 7031 (с) Закону про бюджетні департаменти Державного, зовнішньополітичного відомства, що є продовженням Закону про асигнування на 2020 рік, Департамент офіційно додав до списку Хуліо Сезара Гандарілью Бермеджо, міністра внутрішніх справ Куби, за його участь у грубих порушеннях прав людини у Венесуелі», – йдеться у повідомленні.

Розділ 7031 (c) передбачає, що у випадках, коли Державний секретар має перевірену інформацію про те, що іноземні державні службовці були причетні до масштабної корупції або грубого порушення прав людини, ці особи та їхні найближчі члени родини не мають права на в’їзд в США.

Окрім злочинів у Венесуелі, що стали підставою для цього рішення, Міністерство внутрішніх справ Куби несе відповідальність за тримання під вартою тисяч кубинських громадян та незаконне ув’язнення на Кубі понад 100 політичних в’язнів. Чиновники міністерства відповідальні за катування політичних дисидентів, а також вбивство деяких із цих осіб силовиками, додали у Держдепі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки внесли в чорний список п’ять кубинських організацій, які належать збройним силам острівної держави.