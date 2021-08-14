У Грузії блискавка вбила більш як пів тисячі овець

Місцеві фермери звернулися до влади з проханням про допомогу

На горі Абул у Ніноцміндському районі на півдні Грузії через грозу загинули 530 овець. Місцеві фермери припускають, що їх вбила блискавка. Як повідомляє видання Jnews, частина полеглої худоби – 160 голів – належить місцевому фермеру Миколі Леванову з села Тамбовка Ніноцміндського муніципалітету, а частина – фермерам з Кахетії. Леванов звернувся до місцевої влади з проханням про допомогу. У мерії створили комісію, яка має оцінити розмір збитку.

За даними видання, середня вартість однієї вівці складає 350 ларі (понад 100 доларів).

«Чесно кажучи, це перший подібний випадок. Ми не чули, щоб через грозу могло загинути стільки овець. Звичайно, мерія надасть підтримку, але для початку сам фермер повинен принести висновок фахівців, щоб з точністю визначити причину масової загибелі», – сказав заступника мера Ніноцмінда Олександр Микеладзе.

Раніше повідомлялося, що на честь 205-річчя міста Арциз місцеві владники вирішили провести відкриті змагання із перегону овець. Учасниками дійства, запланованого на 21 серпня, можуть стати чабани з будь-якого куточка України, які володіють специфікою пасовищного вівчарства. Для чемпіонату потрібен також собака у наморднику.