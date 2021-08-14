Україна, Молдова та Грузія мають узгодити свої позиції, щоб успішно інтегруватися в ЄС – нардеп

Спільні комюніке та законопроєкти можна напрацьовувати на рівні міжпарламентських груп, вважає Михайло Радуцький

Узгодження позицій в рамках європейської інтеграції повинно відбуватися у форматі співпраці між Україною, Молдовою та Грузією. Таку думку в ефірі онлайн-обговорення «Главкому» висловив народний депутат України від партії «Слуга народу», керівник міжпарламентських зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький.

«У нас є дуже цікава платформа (Міжпарламентська асамблея парламентів Республіки Молдова, Грузії та Верховної ради України, – ред.), куди входить ще й Грузія, яка має точно такі ж проблеми, як і Україна та Молдова, і також прагне до вступу в ЄС. Тож на міжпарламентському рівні може відбутися напрацювання дуже багатьох речей, які б цьому сприяли й допомогли всім трьом країнам», – сказав Радуцький.

За словами нардепа, узгодженість позицій на рівні трьох країн сприяла б спільній меті щодо європейської інтеграції.

«Саме на рівні міжпарламентських груп можуть розроблятися комюніке, які б підтримували ту політику, що її здійснює президент та провладна партія, коаліція. Але ж ми можемо і напрацьовувати якісь певні законопроєкти, які могли б стати у пригоді для розв'язання питань, що є між нашими країнами», – зазначив політик.

Повне відео дискусії за участі депутатів України й Молдови та експертів можна переглянути тут:

Раніше віцепрезидент парламенту Молдови, голова фракції «Дія та солідарність» Міхай Попшой заявив, що Республіка Молдова і надалі підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України й налаштована пропрацьовувати й інші формати взаємної солідарності.

Також голова міжпарламентської групи зв’язків із Республікою Молдова Михайло Радуцький заявив, що українська влада покладає надії на співпрацю із новою владою в Молдові, зокрема після формування монобільшості у молдовському парламенті партією президентки Маї Санду «Дія та солідарність».