На Одещині міська рада організувала змагання зі швидкісного перегону овець

Учасниками дійства, запланованого на 21 серпня, можуть стати чабани з будь-якого куточка України

На честь 205-річчя міста Арциз місцеві владник вирішили провести відкриті змагання із перегону овець. Учасниками дійства, запланованого на 21 серпня, можуть стати чабани з будь-якого куточка України, які володіють специфікою пасовищного вівчарства. Для чемпіонату потрібен також собака у наморднику. Про це ідеться у групі «Арцизчина культурна та туристична» на Facebook.

Основним завданням конкурсантів буде за допомогою собаки перегнати стадо з 20 овець з одного загону в інший на час.

«Заборонене знущання над тваринами, побиття і насильницьке ставлення», – ідеться у дописі.

За перемогу у змаганнях обіцяють 7 тисяч гривень, володарі другого і третього місця отримають 5 та 3 тисячі відповідно.

Організовує чемпіонат Арцизька міська рада.

Раніше повідомлялося, що електропоїзд Вапнярка-Одеса перетворили на склад для перевезення ящиків з продукцією. Фото складу продемонстрував у Facebook Дмитро Чумаков. На знімках видно, як вагони перетворили на базар. Тут красується різноманітна тара і ящики для зберігання овочів і фруктів. Торгаші ставлять все це прямо на пасажирські місця.

Тим часом, з літака рейсу Одеса-Анталія поліцейські вивели чоловіка, що відмовлявся одягти маску та відзначався хамською поведінкою.