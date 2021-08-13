Українська турфірма потрапила у скандал. Компанію звинуватили в організації турів до окупованої Абхазії

У МЗС засудили організацію українською фірмою турів до окупованої Абхазії

Українська туристична компанія потрапила у скандал. Турагенцію «Кулуар поход» звинуватили у тому, що вона організовує гірські тури до Росії, а також до окупованої РФ Абхазії. У самій компанії це заперечують, а у посольстві Грузії в Україні назвали такі тури «неприйнятними». Питанням зацікавились правоохоронці.

Так, про організацію «Кулуар поход» турів 10 серпня повідомив блогер та мандрівник, учасник війни на Донбасі Валерій Маркус.

У відповідь у компанії заявили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а лише консультують туристів щодо вибору спорядження та маршруту. Компанія принесла вибачення за «неправильно подану інформацію».

Водночас, версія сайту «Кулуар поход», збережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.

У посольстві Грузії у відповідь на запит видання відповіли, що організація турів до Абхазії є «неприйнятною». Дипломатичне відомство наголосила на дружніх стосунках між Грузією та Україною.

«Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою «Кулуар поход», – йдеться у листі.

Посольство додало, що звернулося до Міністерства закордонних справ України щодо цього: «Ми повинні дослідити походження та діяльність зазначеної компанії».

У коментарі «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко підтвердив, що отримало відповідну ноту від грузинського посольства. Там наголосили, що цим питання вже займаються українські правоохоронці, а Україна підтримує і поважає суверенітет Грузії та її територіальну цілісність.

«Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми «Кулуар» абсолютно неприйнятною. Цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронні відомства, задля з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків», – наголошують у МЗС.

Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році за активної військової підтримки з боку Росії, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після п’ятиденної війни між Росією та Грузією в 2008 році Москва визнала «незалежність» регіону.

Більшість світової спільноти визнає суверенітет Грузії над Абхазією.