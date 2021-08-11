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    Українським фермерам відшкодують збитки за втрачені посіви: кому і скільки

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    За кожен гектар втрачених посівів тепер виплачуватимуть 4 700 гривень - Українським фермерам відшкодують збитки за втрачені посіви: кому і скільки

    За кожен гектар втрачених посівів тепер виплачуватимуть 4 700 гривень

    Фото: agravery.com

    В умовах відшкодування є певні обмеження

    Кабінет міністрів затвердив новий вид державної підтримки для аграріїв. Фермери отримають гроші за втрачені через погодні умови посіви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    За його словами, за кожен гектар втрачених посівів тепер виплачуватимуть 4 700 гривень.

    Але в умовах відшкодування є певні обмеження. Відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства.

    Нагадаємо, фермери знову масово скаржаться на безпрецедентне блокування роботи.

    Нагадаємо, на Херсонщині фермери знищують урожай огірків (відео).

    До слова, серез аномальну погоду картопля може бути «золотою». Херсонські фермери нарікають на погоду: поля залиті проливними дощами, що призвело до масового гниття картоплі.

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    Теги: гроші аграрії фермер фермерське господарство уряд Денис Шмигаль
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    Українським фермерам відшкодують збитки за втрачені посіви: кому і скільки