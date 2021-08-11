Українським фермерам відшкодують збитки за втрачені посіви: кому і скільки

За кожен гектар втрачених посівів тепер виплачуватимуть 4 700 гривень

В умовах відшкодування є певні обмеження

Кабінет міністрів затвердив новий вид державної підтримки для аграріїв. Фермери отримають гроші за втрачені через погодні умови посіви. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за кожен гектар втрачених посівів тепер виплачуватимуть 4 700 гривень.

Але в умовах відшкодування є певні обмеження. Відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів одного господарства.

Нагадаємо, фермери знову масово скаржаться на безпрецедентне блокування роботи.

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