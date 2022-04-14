У Грузії «поховали» Путіна (відео)

Грузини радісно вітали похоронну процесію

13 квітня в Грузії відбувся перформанс із похованням російського диктатора Володимира Путіна.

Вулицями міста проїхав катафалк із фотографією президента РФ на лобовому склі. На капоті були прикріплені дві червоні гвоздики.

Із автівки лунав траурний марш.

Перехожі, що стали свідками цього перформансу, вітали процесію, дехто фотографував і та робив відео.

Перформанс провела лібертаріанська партія Грузії.

Нагадаємо, 6 квітня перед будівлею парламенту Грузії пройшла акція-перформанс, присвячена звірствам, вчинених російськими окупантами під Києвом. Захід демонстрував кадри із Бучі, де на вулицях міста було виявлено тіла місцевих жителів зі зв'язаними за спинами руками.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук запросив грузинського колегу Шалву Папуашвілі відвідати зруйновані російськими військами Бучу та Ірпінь, але той відмовився.

Нагадаємо, Грузія не має наміру вводити економічні санкції проти Російської Федерації. Таке рішення Тбілісі прийняло, «виходячи з інтересів країни та її народу».