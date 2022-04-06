Світом прокотилась хвиля акцій, присвячених трагедії в Бучі (фото)

У Вільнюсі посеред дороги лежали люди зі зв'язаними руками, як жертви рашистів у Бучі

Учасники акцій намагаються донести світові, що Україна може бути не останньою ціллю Путіна

6 квітня перед будівлею парламенту Грузії пройшла акція-перформанс, присвячена звірствам, вчинених російськими окупантами під Києвом. Захід демонструє кадри із Бучі, де на вулицях міста було виявлено тіла місцевих жителів зі зв'язаними за спинами руками. Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Учасники акції в Тбілісі лягли на землю також зі зв'язаними білими стрічками руками. Деякі з них були з велосипедами, що також посилає до кадрів масових убивств у Бучі.

«Немає слів, щоб висловити, як на нас вплинули ці жахливі кадри. Мета цього мітингу – надіслати світові повідомлення. Хто буде наступним? Яке місто чи країна? Скільки ще жертв потрібно світові, щоб раз і назавжди зупинити це зло під назвою Росія?» - йшлося у заяві організаторів перформансу.

Акція під гаслом «Немає геноциду» 6 квітня пройшла і біля будівлі посольства України, куди люди прийшли з прапорами, квітами, свічками та фотографіями злочинів, скоєних у Бучі. Такі ж заходи пройшли також у Батумі, Кутаїсі та Анаклії.

Крім того, аналогічний перформанс відбувся сьогодні у Вільнюсі. Про це повідомляє ZN.UA. Люди лежали на дорозі, імітуючи кадри злочинів окупантів на Київщині.

Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.