Французькі жандарми почали фіксувати на Київщині військові злочини Росії (фото)

18 французьких жандармів працюють на деокупованих територіях, а також у лабораторіях

Поліція Київської області спільно з французькими жандармами, які прибули до України, фіксує військові злочини Росії. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

13 квітня в Бучі під час огляду місць бойових дій працівники поліції виявили автомобіль BMW, в якому знаходилось тіло загиблого чоловіка. На автівці поліцейські зафіксували сліди обстрілів з вогнепальної зброї та мінних чи артилерійських обстрілів.

Криміналісти спільно з французькими колегами вилучили рештки тіла загиблого та доправили для проведення усіх необхідних експертиз.

«Поліція Київщини щодня продовжує документувати військові злочини агресорів. Наразі до України прибуло 18 французьких жандармів, які працюють безпосередньо на деокупованих територіях, а також у лабораторіях. Наші іноземні колеги прибули для допомоги у фіксації наслідків атак ворога», - розповів головний слідчий Київської області Віктор Луговий.

Нагадаємо, Франція готова стати гарантом безпеки України. Також Франція надасть Україні допомогу в розслідуванні злочинів окупантів.

В Україну приїхав науково-технічний підрозділ французьких жандармів. Французькі правоохоронці будуть надавати допомогу українським колегам під час розслідування злочинів російських окупантів, які ті вчинили у передмістях Києва.