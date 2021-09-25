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    У Грузії суттєво впали темпи вакцинації

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    Одну дозу вакцини в країні отримали 34,1% дорослого населення&nbsp; - У Грузії суттєво впали темпи вакцинації
    Одну дозу вакцини в країні отримали 34,1% дорослого населення 
    Фото з відкритих джерел

    Повний курс вакцинації у Грузії пройшли 26,7% дорослого населення

    Протягом останніх двох тижнів темпи кампанії з вакцинації від коронавірусу у Грузії сповільнилися приблизно вдвічі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

    Протягом останніх п'яти днів у Грузії зробили лише 68 364 щеплення, що становить у середньому по 12-14 тис. уколів щодня. 24 вересня щеплення зробили 13 580 громадянам.

    Для порівняння, 11 вересня у Грузії здійснили 25 132 щеплення.

    Загалом, станом на 25 вересня у Грузії зробили 1 729 672 щеплень від коронавірусу. Повний курс вакцинації пройшли 762 231 особа, що становить 26,7% дорослого населення країни. Одну дозу вакцини наразі отримали 889 903 громадян або 34,1% дорослого населення країни.

    Зараз у Грузії дозволено робити щеплення медзасобом Pfizer особам, старшим 16 років. Особи віком за 45 років можуть обрати медзасіб виробництва AstraZeneca, а для громадян від 18 років доступні вакцини Sinovac або Sinopharm.

    Як відомо, вчені зі Стенфордського університету і Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл винайшли надрукований на 3D-принтері пластир з вакциною, який забезпечує більший захист, ніж вакцинація через укол.

    До слова, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендувала лікування препаратом Regeneron Covid-пацієнтам із високим ризиком госпіталізації та людям без природних антитіл, які переносять хворобу у важкій формі. Їх опублікували 24 вересня у Британському медичному журналі (BMJ).

    Теги: щеплення вакцинація населення
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    У Грузії суттєво впали темпи вакцинації