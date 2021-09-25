У Грузії суттєво впали темпи вакцинації

Повний курс вакцинації у Грузії пройшли 26,7% дорослого населення

Протягом останніх двох тижнів темпи кампанії з вакцинації від коронавірусу у Грузії сповільнилися приблизно вдвічі. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Протягом останніх п'яти днів у Грузії зробили лише 68 364 щеплення, що становить у середньому по 12-14 тис. уколів щодня. 24 вересня щеплення зробили 13 580 громадянам.

Для порівняння, 11 вересня у Грузії здійснили 25 132 щеплення.

Загалом, станом на 25 вересня у Грузії зробили 1 729 672 щеплень від коронавірусу. Повний курс вакцинації пройшли 762 231 особа, що становить 26,7% дорослого населення країни. Одну дозу вакцини наразі отримали 889 903 громадян або 34,1% дорослого населення країни.

Зараз у Грузії дозволено робити щеплення медзасобом Pfizer особам, старшим 16 років. Особи віком за 45 років можуть обрати медзасіб виробництва AstraZeneca, а для громадян від 18 років доступні вакцини Sinovac або Sinopharm.

Як відомо, вчені зі Стенфордського університету і Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл винайшли надрукований на 3D-принтері пластир з вакциною, який забезпечує більший захист, ніж вакцинація через укол.

До слова, група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендувала лікування препаратом Regeneron Covid-пацієнтам із високим ризиком госпіталізації та людям без природних антитіл, які переносять хворобу у важкій формі. Їх опублікували 24 вересня у Британському медичному журналі (BMJ).