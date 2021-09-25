ВООЗ рекомендувала нові ліки проти важкої форми Covid-19

ВООЗ рекомендувала третій препарат для лікування пацієнтів з ризиком тяжкої форми Covid-19

Regeneron знижує ризик госпіталізації для невакцинованих, літніх пацієнтів або пацієнтів з ослабленим імунітетом

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала препарат Regeneron для лікування пацієнтів з важкою формою Covid-19. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я рекомендувала лікування препаратом Regeneron Covid-пацієнтам із високим ризиком госпіталізації та людям без природних антитіл, які переносять хворобу у важкій формі. Їх опублікували 24 вересня у Британському медичному журналі (BMJ).

Вони базуються на даних великого британського дослідження і трьох інших досліджень, які ще не пройшли експертну оцінку.

Випробування показали, що коктейль синтетичних антитіл Regeneron знижує ризик госпіталізації для невакцинованих, літніх пацієнтів або пацієнтів з ослабленим імунітетом та тих, чий організм не здатний на повноцінну «імунну відповідь».

«Регенерон» – лишень третій препарат від Covid-19, рекомендований ВООЗ. У липні організація дала «зелене світло» серії ліків, які пригнічують небезпечну надмірну реакцію імунної системи. У вересні 2020 року ВООЗ рекомендував кортикостероїди для лікування пацієнтів з Covid-19.

Препарат Regeneron, який продається швейцарським фармацевтичним гігантом Roche, привернув увагу експертів, коли його дали тодішньому президентові США Дональдові Трампу, який торік був госпіталізований з Covid-19.

У липні Японія стала першою країною, яка повністю схвалила лікування антитілами пацієнтів з Covid-19 від легкого і середнього ступеня тяжкості перебігу хвороби. Великобританія схвалила такий препарат минулого місяця. Він отримав екстрене або тимчасове застосування в низці інших країн, зокрема у США, Індії, Швейцарії та Канаді.

ВООЗ заявила, що «вітає додавання ще одного терапевтичного засобу у світовій арсенал проти Covid-19», але висловила стурбованість з приводу вартості, яка, як повідомляється, перевищує 2000 доларів за дозу.

Наразі глобальне агентство охорони здоров’я UNITAID веде переговори з Roche про більш низькі ціни і справедливий розподіл між регіонами, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходів. Ціна стандартної дози препарату Regeneron перевищує $2 тисячі.

Нагадаємо, з 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою «Regeneron» для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Перші 17 пацієнтів отримали препарат ще 23 вересня