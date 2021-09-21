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    Covid-вакцинація: в Україні зроблено вже понад 11,5 млн щеплень

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    За добу вакцинувались понад 108 тисяч людей - Covid-вакцинація: в Україні зроблено вже понад 11,5 млн щеплень
    За добу вакцинувались понад 108 тисяч людей
    фото: kyivcity.gov.ua

    В Україні знову прискорилися темпи вакцинації

    Протягом минулої доби в Україні понад 108 тис. осіб отримали щеплення проти коронавірусу Covid-19. Серед людей, які були щеплені вчора, першу дозу вакцини від коронавірусу отримали майже 63 тис. людей, другу дозу (завершили вакцинацію) – 45,8 тис. осіб.

    Протягом доби працювали 794 мобільні бригади, 2 814 пунктів щеплення та 338 центрів вакцинації, передає пресслужба МОЗ.

    Щеплення вакциною CoronaVac отримали 31 тис. людей, 56,8 тис. осіб щепили препаратом Pfizer під назвою Comirnaty, 20,9 тис. осіб вакцинували препаратом AstraZeneca, препаратом від компанії Moderna протягом неділі не зробили жодного щеплення.

    Станом на 21 вересня від початку вакцинальної кампанії щеплено 6,4 млн людей, з них отримали одну дозу – 6,3 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5,2 млн українців (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено понад 11,5 млн щеплень.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    До слова, тим часом у Верховній Раді вакциновані менше за 50% нардепів.

    Напередодні у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Також МОЗ не виключає обов'язкову вакцинацію українців.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація вірус коронавірус
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    Covid-вакцинація: в Україні зроблено вже понад 11,5 млн щеплень